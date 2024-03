SAK päättää keskiviikkona työtaistelutoimien jatkosta

Palkansaajakeskusjärjestö SAK tekee keskiviikkona päätöksen, aikooko se jatkaa työtaistelutoimia.

– Jos tässä tapahtuu liikahdusta sopimisen ja kompromissin suuntaan, niin lakot pystytään nopeasti lopettamaan. Jos liikahdusta ei tapahdu, joudumme miettimään työtaistelutoimien jatkumista, totesi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tiistaina tiedotustilaisuudessa.

SAK:n hallitus oli tiistaina koolla ylimääräisessä kokouksessa.

Elorannan mukaan SAK:n johto tapaa keskiviikkona puoliltapäivin työministeri Arto Satosen (kok.).

SAK:n hallitus jatkaa kokoustaan keskiviikkona Satosen tapaamisen jälkeen ja päättää keskustelun pohjalta omista jatkotoimistaan ”puhtaalta pöydältä”.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus on harkitsemassa pientä vastaantuloa SAK:lle työmarkkinasolmun avaamiseksi.

Ratkaisu voisi HS:n tietojen mukaan löytyä paikallisesta sopimisesta, jonka laajentamiseen tähtäävä hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella.

Eloranta kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että SAK on saanut tiedon hallituksen mahdollisesta vastaantulosta tiedotusvälineiden kautta eikä hänellä ole siitä tarkempia tietoja.

– Se on myönteinen asia ja tervehdimme sitä ilolla, että hallitus ensimmäistä kertaa pyrkii löytämään väylää ulos tästä tulehtuneesta työmarkkinatilanteesta. Paikallisen sopimisen osalta ilmeisesti jotain vastaantuloa on pohdinnassa. Meillä ei ole tietoa, mitä hallitus suunnittelee ja millaisista asioista täsmällisesti ottaen on kysymys. Katsotaan mitä hallitus on pohtinut. Onko kyse, että aloitetaan neuvottelut tai hallitus tekee täsmennyksiä. Lopputulos ja sisällöt ratkaisevat, Eloranta totesi.

– Kuuntelemme, mitä hallitus on ajatellut. Jos vain yksi asia on pöydällä, niin muutosten on oltava merkittäviä, Eloranta lisäsi.

SAK on käynyt viime aikoina keskusteluja työmarkkinamallista myös valtiosihteeri Mika Nykäsen kanssa. Elorannan mukaan näissä keskusteluissa ei kuitenkaan ole tullut isompaa vastaantuloa valtiovallan taholta.

– Olemme valmiit neuvottelemaan työmarkkinamallista. Paikallisen sopimisen ja työrauhan osalta on tiettyjä kysymyksiä, jotka pitäisi ratkaista tasapainoisemmin, kuin hallitus on omissa esityksissä ratkaisemassa.

Eloranta muistutti, että SAK on tehnyt oman kompromissiesityksensä, joka on edelleen olemassa ja myös maan hallituksen tiedossa.

– Meillä ei ole uusia linjauksia, että olisimme sen sisältöä nyt muuttamassa. Paikallisessa sopimisessa luottamusmiesten asemaan ja yleissitovuuteen liittyvät kysymykset ovat meille hyvin keskeisiä. Yleissitovuuden merkitys ja turvaaminen nousi erittäin vahvasti meidän jäsenliittojen osalta esille tiistain keskusteluissa. Niistä voidaan ammentaa ratkaisun eväitä, jos tahtoa hallituksen puolella on.

SAK:n hallitus keskusteli tiistain ylimääräisessä kokouksessa työmarkkinatilanteesta, SAK:n ja valtiovallan keskusteluista sekä lakkotilanteesta.