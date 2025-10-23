Työministeri irtisanomisen helpottamisesta: Suomesta ei tule mitään villiä länttä

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on etenkin pienten yritysten etu. Hän korosti hallituksen esitystä koskevassa tiedotustilaisuudessa Helsingissä torstaina, että työntekijöiden suoja säilyy muutosten jälkeenkin vahvana.
– Suomesta ei tule tämän lainsäädännön muutoksen myötä mitään villiä länttä, Marttinen sanoi.
Työministeri perusteli esitystä sillä, että suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja ”mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys yksittäisellä rekrytoinnilla on”.
– Erityisesti pienyritykset pitävät irtisanomiseen liittyviä oikeudellisia riskejä merkittävänä esteenä työllistämiselle, Marttinen kuvasi.
Hallitus antoi tänään torstaina eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.
Työnantaja saa nykyisin irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, jos siihen on työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy. Esityksen mukaan työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Alisuoriutuminen jätettiin pois lopullisesta esityksestä.
Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaisiin jatkossakin kokonaisharkinnalla. Tätä Marttinen korosti tiedotustilaisuudessa. Arvioinnissa huomioitavista seikoista säädettäisiin nykyistä tarkemmin.
Hallituksen esitys on osa laajaa työmarkkinoiden kokonaisuudistuspakettia. Irtisanomiskynnyksen madaltamista koskevan esityksen on määrä tulla voimaan vuoden 2026 alusta.