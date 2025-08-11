Työ tekee suomalaiset ylpeiksi, näin moni kokee sen merkitykselliseksi

Suomalaiset voivat töissä melko hyvin. Asia ilmenee tuoreesta Suomalainen työ ry:n teettämästä työelämäindeksi-tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan peräti 83 prosenttia pitää työtään tärkeänä itselleen ja lähes yhtä moni, 82 prosenttia, kokee sen merkitykselliseksi. Vastaajat tuntevat ylpeyttä omasta työstään ja ovat tyytyväisiä siihen, mitä työ tuo heidän elämäänsä.

– Nämä luvut kertovat, että suomalaiset saavat työstä paljon muutakin kuin toimeentulon. Työ tarjoaa ystäviä, merkitystä ja sisältöä elämään. Voisi jopa väittää, että työ vahvistaa identiteettiämme ja tukee hyvinvointiamme. Tämä on vahva viesti ja sellainen, josta kannattaa puhua enemmän, kiteyttää tuloksia tutkimuspäällikkö Jokke Eljala Suomalainen työ ry:stä tiedotteessa.

Vaikka työ koetaan merkitykselliseksi ja tekee tekijänsä ylpeäksi, ympäröivän yhteiskunnan sävy vaikuttaa kokemukseen. Ainoastaan hieman alle viidennes vastaajista kokee yhteiskunnallisen kehityksen myönteisenä.

– Kiinnostavaa on se, että tuloksissa ei juurikaan ilmene eroa työelämän eri sektoreiden tai eri kokoisten yritysten välillä. Toimialojen välillä sen sijaan on suuria eroja. Siinä missä rahoitus- ja vakuutusalalla työelämäindeksi nousee 7,7:ään, se jää taiteiden, urheilun ja virkistyksen parissa 6,1:een, kertoo Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja Katri Viippola.

– Myös yksittäisinä työntekijöinä me suomalaiset koemme arkemme eri tavoin. Parhaimman työelämäkokemuksen saavuttanut suomalainen sai maksimipistemäärän 10, heikoin pistemäärä oli 1,3, hän jatkaa.

Suomalainen työ ry on käynnistänyt Työelämäindeksin kehittämisen ja tilannut siihen liittyvän tutkimuksen tutkimusyhtiö nSightilta. Osana tätä kokonaisuutta toteutettiin Työelämäindeksi-kyselytutkimus, joka tarjoaa katsauksen suomalaiseen työelämään. Kyselyaineisto kerättiin 3.–13. huhtikuuta 2025. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 065 henkilöä. Aineisto edustaa suomalaisia työelämässä mukana olevia. Työelämäindeksin kehittäminen ja kyselytutkimus jatkuvat myös tulevina vuosina, jolloin niiden avulla voidaan seurata suomalaisen työelämän kehitystä pitkällä aikavälillä.