Tyly arvio Puolasta: Mahtavatko Ranska ja Saksa tajuta uskottavuutensa menettämistä

– Ihmettelen, ymmärtävätkö Ranska ja Saksa, kuinka paljon uskottavuutta he menettävät Keski-Euroopassa Ukraina-politiikkallaan, kirjoittaa europarlamentaarikko, EU-USA-delegaation puheenjohtaja Radek Sikorski Twitterissä.

– Ensinnäkin, he toimivat tehottomassa Minskin (sopimuksen) muodossa sen sijaan kuten lupasimme Lissabonin sopimuksessa, yhdessä Eueroopan unionina ja unionin toimielinten kautta, hän jatkaa.

Toiseksi Sikorskin mukaan ”Ranska ja Saksa näyttävät ajattelevan, että tie rauhaan on mieluummin tyydyttää (Vladimir) Putin Ukrainalta luovutettavilla alueilla, kuin saada Putin ja Venäjä vakuuttuneiksi siitä, että heidän uuskeisarillinen hankkeensa ei ole hintansa arvoinen”.

– He yrittävät tehdä sopimuksen Putinin kanssa niiden maiden pään yli, joilla on suurempi panos tässä taistelussa kuin heillä, eli ensisijaisesti Venäjän ja Ukrainan naapurimailla.

Niin ikään Sikorskin mielestä Ranska ja Saksa näyttävät ajattelevan voivansa suostutella Putinin tekemään rauhan, kun kaikki todisteet viittaavat siihen, että hän voisi korkeintaan suostua taukoon.

– Kun Ranska ja Saksa toimittavat (avustuksia) vähemmän asukasta kohden kuin keskieurooppalaiset, puhumattakaan Yhdysvalloista, he luovat uudelleen ajatuksen Amerikka-myönteisestä Uudesta Euroopasta.

– Kun Ukrainan sota tavalla tai toisella päättyy, he (Ranska ja Saksa) hämmästyvät huomatessaan, että keskieurooppalaiset suhtautuvat epäilevästi enemmistöpäätöksiin EU:n ulko- ja turvallisuusasioissa, mikä olisi antanut heille tehokkaan veto-oikeuden EU:n politiikkaan, Sikorski arvioi.

I wonder if France and Germany realise how much credibility they are losing in Central Europe with their policy on Ukraine.

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) June 15, 2022