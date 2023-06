”Tykki kuin moottorisaha” – Evp-kenraalin mukaan rintamalle saapunut ase on huono uutinen venäläisille

Ruotsalaisvalmisteinen CV90-rynnäkköpanssarivaunut ovat saapuneet Ukrainan itärintamalle Bahmutin lähistölle, kertoo Forbes. Kyseisiä vaunuja käyttävät myös Suomen puolustusvoimat.

Kanuuna on suunniteltu erityisesti Pohjolan metsiin, mutta myös Ukrainassa on paljon puita, erityisesti viljeltyjä, huomauttaa Forbes. Ruotsi lupasi viime tammikuussa toimittaa Ukrainalle vaunuja 50 kappaletta.

Vaunu voi auttaa ukrainalaisia murtautumaan läpi Bahmutin alueen linnoitteista ja hyödyntämään mahdollisia läpimurtoja. Ennen kaikkea se lisää ukrainalaisjoukkojen tulivoimaa.

Hägglundsin ja Boforsin yhteistuotantoa oleva telavetoinen CV90 painaa 37 tonnia. Siinä on kolmen hengen miehistö ja pystyy kuljettamaan kolme taisteluparia.

Panssaroitu 40-millimetrinen L/70-automaattikanuuna laukaisee kilon painoisia ammuksia viisi kappaletta sekunnissa kiihtyvyydellä 1 km/s.

– Tämä tarkoittaa, että ilmassa on paljon nopeasti liikkuvaa rautaa. L-70-tykki on kuin moottorisaha, erityisesti kun se ampuu panssarinläpäiseviä nuoliammuksiaan. Puut eivät ole este, kirjoittaa Forbes.

Entinen Yhdysvaltojen Euroopan-joukojen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges on kommentoinut CV-90-vaunujen saapumista rintamalle seuraavasti:

– Huonoja uutisia venäläispuolustajille ja kaikille defaitisteille [tappiomielialaa lietsoville] ja pessimisteille, jotka kritisoivat vastahyökkäystä. Ukrainan asevoimat on vasta aloittamassa.

