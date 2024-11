Tv-kanavien paikat vaihtuivat, tämä sinun tulee tietää

Digitan kanavanumerointimuutokseen liittyvät työt on saatu päätökseen 19. marraskuuta 2024 kello 15. Antenni-tv-kotitalouksissa voidaan nyt tehdä tarvittaessa kanavahaku.

Antenni-tv-kanavien järjestys on muuttunut siten, että vapaasti vastaanotettavien tv-kanavien teräväpiirtoversiot eli niin kutsutut HD-kanavat löytyvät jatkossa kanavaluettelosta ensimmäisenä kanavapaikoilta 1–20. Perusmuotoiset kanavat puolestaan siirtyvät kanavapaikoille 21–39.

Digita suosittelee tiedotteessa antenni-tv-kotitalouksia toimimaan seuraavasti kanavanumeromuutoksen jälkeen:

Jos tv-vastaanottimesi ei ole hakenut jo kanavia automaattisesti tai kanavalistasta puuttuu kanavia, jotka alueellasi pitäisi näkyä, tulee sinun tehdä kanavien uudelleenhaku. Antenni-tv:n kanavavalikoima on tallella, mutta muutoksen jälkeen seuraavat lyhytaikaiset tai muutamia lähetystunteja viikossa lähettävät kanavat näkyvät kuitenkin vain teräväpiirtoversiona: Hero, Alfa, Eveo, onniTV, One Way TV ja Iskuri.net.

Digitan mukaan kanavahaku on helppo tehdä, mutta haun käynnistäminen tapahtuu eri laitteissa eri tavoilla. Useimmissa kaukosäätimissä on MENU-nappi, jonka alta löytyy lisävalikko joko ASETUKSET, ASENNUS tai HAKU. Tarkat ohjeet kanavahakuun löytyvät laitteesi käyttöoppaasta. Alta löydät kanavien uuden järjestyksen muutoksen jälkeen.

HD-kanavien näkyminen edellyttää ajantasaista antennijärjestelmää ja HD-kelpoista vastaanotinta. Mikäli televisiosi ei ole HD-yhteensopiva, tulee sinun hankkia uusi televisio tai digiboksi saadaksesi kaikki kanavat näkyviin.

Mikäli kanavahaku ei onnistu tai auta, palauta laitteesi tehdasasetukset. Tee tehdasasetus laitteen käyttöohjeen mukaisesti. Laite ryhtyy yleensä hakemaan kanavia automaattisesti tehdasasetuksien jälkeen. Riippuen laitteen ohjelmistosta voi kanavahaun joutua tekemään tämän jälkeen vielä erikseen.

Mikäli kanavien hakemisessa on haasteita, asiassa kannattaa olla yhteydessä Digitan kuluttajapalveluun.