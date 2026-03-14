Tutkimus paljastaa useimmiten vaurioituneet autot Suomessa

Yksikään auto ei yleensä vältä suurempia tai pienempiä vaurioita käyttöikänsä aikana. Vaikka vähäisemmät liikenneonnettomuudet eivät yleensä vaikuta ajoneuvon turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen, vakavaan onnettomuuteen joutuneen auton ostaminen voi olla kallis virhe, kertoo autoalan tietoyritys carVertical.

Sen mukaan Suomessa ja muissa Euroopan maissa tekemässä tutkimuksessa määritettiin useimmiten vaurioituneet automerkit. Tutkimuksen mukaan vahinkotietueita oli puolella käytetyistä autoista, joita ostajat etsivät eniten vuonna 2025.

Tutkimuksen mukaan Tesla on Suomessa useimmiten vaurioitunut automerkki – 36,6 prosentilla carVerticalin maassa tarkistamista kaikista Tesla-malleista oli ainakin yksi kirjattu vahinkotapahtuma.

Seuraavina tulivat BMW (32,7 %), Jaguar (28,8 %), Polestar (25,3 %) ja Dodge (24,9 %).

– Monet vaurioituneista autoista tuodaan ulkomailta, korjataan halvalla ja myydään autoina, joissa ei ole vaurioita. Myös paikallisesti käytetyt autot kärsivät vaurioista. Ajoneuvot joutuvat liikenneonnettomuuteen keskimäärin 5–10 vuoden välein, joten käytetyn auton ostaminen ei ole koskaan riskitöntä, toteaa carVerticalin automarkkinoiden asiantuntija Matas Buzelis.

CarVerticalin Suomessa tarkistamista kaikista autoista vaurioituneita oli yksi viidestä eli 20 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden arvion mukaan yksi vahinkotapahtuma maksoi keskimäärin 4 100 euroa.

Vähiten vaurioituneita automerkkejä Suomessa olivat Honda (11,3 %), Saab (11,6 %) ja Kia (11,6 %).

Yleensä mitä kalliimpi auto, sitä korkeammat ovat sen vaurioiden korjauskulut. Kaikista Suomessa tarkistetuista autoista Porschen korjaus maksoi keskimäärin eniten, 9 000 euroa. Ajoneuvon historiaraporttien mukaan Porsche-malleilla oli keskimäärin 1,7 vahinkotietuetta.

Seuraavaksi tulivat Hyundai – 6 500 euroa ja 1,6 vahinkotietuetta sekä Kia – 4 900 euroa ja 1,4 vahinkotietuetta.

– Suositut automallit ovat usein epärehellisten myyjien kohteena. Ostajat arvioivat usein auton kuntoa sen ulkonäön perusteella mekaanisia osia tarkistamatta. Jos auto on vaurioitunut ja myöhemmin herätetty takaisin henkiin, on erittäin tärkeää tietää, miten se on korjattu, muistuttaa Buzelis.

Kirjon toisessa ääripäässä olivat Saab-mallit, joilla oli keskimäärin 1,5 vahinkotietuetta, ja yksi vahinkotapahtuma maksoi 1 400 euroa. Minillä oli 1,2 vahinkotietuetta, ja vaurion arvo oli keskimäärin 1 700 €. Hondalla oli 1,3 vahinkotietuetta, ja vaurion arvo oli keskimäärin 2 800 euroa.

Buzelis huomauttaa, että autonostajat, jotka yrittävät säästää rahaa tai ostaa budjettinsa ylittävän mallin, ovat yleensä sokeita sen todelliselle kunnolle.

– Kuitenkin vakavasti vaurioituneen auton osto voi johtaa myöhemmin lukuisiin odottamattomiin korjauskuluihin, puhumattakaan tällaisen ajoneuvon kyseenalaisesta turvallisuudesta, hän sanoo tiedotteessa.

CarVerticalin tutkimuksessa analysoitiin yrityksen käyttäjien ostamia ajoneuvojen historiaraportteja 24 maassa tammikuun 2025 ja joulukuun 2025 välisenä aikana. Raporttien vahinkotietueet ryhmiteltiin automerkin ja -mallin mukaan, minkä jälkeen ne analysoitiin, muunnettiin prosenttiosuuksiksi ja luokiteltiin tietojen perusteella.