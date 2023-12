Tämä tiedetään nyt netin vaaroista mielenterveydelle

Vaikka netinkäytön mahdollisista mielenterveyshaitoista on jo pitkään spekuloitu, eivät Oxfordin yliopiston Internet Institute-laitoksen tutkijat ole löytäneet niistä minkäänlaista näyttöä. Tuoreesta tutkimuksesta uutisoi SVT. Tutkimuksen takana ovat Oxfordin professori Andrew Przybylski sekä suomalainen, alankomaalaisessa Tilburgin yliopistossa vaikuttava tutkija Matti Vuorre.

Vaikka aikaisemmissa tutkimuksessa netin ja sosiaalisen median on arvioitu vaikuttavan kielteisesti etenkin nuorten mielenterveyteen ja keskittymiskykyyn, ei itse netinkäytöllä ja mielenterveydellisillä ongelmilla ole tutkimuksen mukaan yhteyttä. Tutkimuksessa hyödynnettiin yli kahdelta miljoonalta henkilöltä kerättyä dataa 168 eri maasta vuosien 2005-2022 väliltä. Sillä, käyttikö henkilö nettiä vai ei, ei loppupelissä ollut merkitystä tämän mielenterveydelle. Tutkimuksessa henkilöt olivat itse saaneet arvioida omaa hyvinvointiaan.

Matti Vuorrelle tulos ei tullut yllätyksenä.

– Luulen, että dramaattisten väitteiden kanssa on oltava varovainen niin kauan kun emme tiedä totuutta. Arjen teknologia on todennäköisesti niin hyviä kuin huonoja vaikutuksia, mutta jos me koko ajan kuulemme älypuhelinten viheliäisyydestä, tulemme lopulta pitämään sitä totuutena.

Tutkijat tarkastelivat tosin vain itse netin käyttöä, ei sitä miten nettiä käytetään. Vuorre ei tosin usko että lopputulos olisi toisenlainen jos tutkijat olisivat ottaneet tarkasteluun myös sosiaalisen median alustat. Aikaisemmassa tutkimuksessa Facebookin käytön ja mielenterveyden välillä ei löydetty yhteyttä, hän kertoo SVT:lle.

Historiallisesti uusiin teknologioihin on usein suhtauduttu pelokkaasti ja paniikinomaisesti, Vuorre kertoo. 1980-luvulla videopelien pelättiin ruokkivan väkivaltaista käytöstä, ja 1800-luvulla jopa junia pidettiin naisille vaarallisina, hän toteaa.