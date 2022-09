Tutkijan mukaan Vladimir Putin pelaa venäläistä rulettia

Presidentti Vladimir Putinin julistama osittainen liikekannallepano kertoo Baltian Venäjän tutkimuskeskuksen johtaja Vladimir Juškinin mukaan siitä, että hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän vaihtoehdot ovat vähissä.

– On puheita siitä, että jo 12. syyskuuta presidentille esiteltiin asiantuntijaryhmän raportti, jossa viitattiin liikekannallepanon vaarallisiin seurauksiin tällä hetkellä. Keskipitkällä aikavälillä he viittasivat kuitenkin sisällissotaan ja maan romahtamiseen, koska Venäjän tappion sattuessa maassa olisi valtava määrä aseistettuja ihmisiä, jotka kokevat maan johdon pettäneen heidät. Olisi myös epätodennäköistä, että Venäjän kansalliskaarti suostuisi tukahduttamaan heidät, Juškin kirjoittaa Postimees -lehdessä julkaistussa kolumnissaan.

– FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikovin on kerrottu vastustaneen jyrkästi päätöstä liikekannallepanosta sekä turvallisuuspalvelunsa osallistumista sen valmisteluun ja järjestämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev on ehdottanut, että FSB:tä ei oteta mukaan liikekannallepanoon, vaan siinä nojataan sisäministeriön ja kansalliskaartin apuun, tutkija kuvaa Kremlin väitettyjä erimielisyyksiä.

Vladimir Putin ja Kreml ovat ajautuneet hyökkäyssotansa kanssa tilanteeseen, jossa Kremlillä on käsissään enää vain huonoja kortteja. Tutkijan mukaan liikekannallepano ja miehitettyjen alueiden pikaiset kansanäänestykset osoittavat tämän.

– Pääkysymys on, miksi liikekannallepanon ja kansanäänestysten kanssa tuli näin kiire? On loogista olettaa, että on tapahtunut jotain, mistä emme tiedä, mutta mikä laukaisi nämä päätökset. Yksi asia on Putinille tullut selväksi: sodasta poistuminen Moskovan ehdoilla on mahdotonta. Myös voitto taistelukentällä on mahdotonta. Ainoastaan venäläinen ruletti on mahdollista.