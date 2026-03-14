Tutkijan mukaan USA:n operaatio ei näytä palvelevan sen suurpoliittisia päämääriä

Matti Pesun mukaan yksi asia on kuitenkin selvää.

– Hegemonin (USA:n) itsekuri petti hetkellä, jolloin se käy kamppailua poikkeuksellista vertaisvastustajaa vastaan ja samalla kohtaa Euroopassa toisen, revisionistista sotaa käyvän laskevan suurvallan, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Iranin sodan epäsymmetrinen asetelma näkyy nyt erityisen selvästi. Iran on sodassa heikompi toimija, jolle regiimin selviytyminen on käytännössä yhtä kuin voitto.

Pesu toteaa, että tällaisessa asetelmassa maa on valmis käyttämään kaikki resurssinsa ja keinonsa aiheuttaakseen kustannuksia vastapuolelle, koska vaihtoehtona on järjestelmän romahtaminen.

– Iran on onnistunut tässä toistaiseksi hyvin strategisen sijaintinsa ja sen suomien vipuvarsien ansiosta, tutkija arvioi.

Hän jatkaa, että suurvalta puolestaan näyttää lähteneen konfliktiin puutteellisella valmistelulla ja virheellisellä riskiarviolla.

– Lähtöoletuksena on voinut olla nopea ja rajatuilla resursseilla saavutettava voitto. Samalla pienemmän toimijan eskalaatiovalmius on todennäköisesti aliarvioitu, Pesu kirjoittaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Tässä tilanteessa suurvallalla näyttää olevan hänen mukaansa kaksi vaihtoehtoa.

– Syventää eskalaatiota tuomalla alueelle lisää voimaa ja toivoa suotuisaa lopputulosta, jota se ei ole vielä onnistunut selvästi määrittämään, ja josta se on operaation pienemmän kumppanin kanssa eri mieltä.

Toiseksi USA voi Pesun arvion mukaan pyrkiä kehystämään nykytilanne voitoksi ja irtautua konfliktista.

– Lopputuloksena (olisi) arvovaltatappio ja tilanne, jossa kansainvälinen yhteisö näkee, että keisarilla ei ole vaatteita.

– Jälkimmäisessä skenaariossa riskinä on myös se, että jäljelle jää materiaalisesti heikentynyt mutta henkisen boostin saanut regiimi, joka voi esittää selvinneensä eksistentiaalisesta sodasta sen kahta päävastustajaa vastaan.

– Joka tapauksessa Yhdysvaltain operaatio ei näytä palvelevan sen suurpoliittisia päämääriä. Se on vähemmän kykenevä tukemaan sen liittolaisia Aasiassa ja Euroopassa, mukaan lukien Suomea tilanteessa, jossa liittolaisverkostot jo valmiiksi rakoilevat, Matti Pesu summaa.