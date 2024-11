Tutkijan mukaan Suomen kannattaisi palauttaa jalkaväkimiinat ”metelistä huolimatta”

Jalkaväkimiinat ovat nousseet puheenaiheeksi, kun eilen uutisoitiin Yhdysvaltojen päätöksestä lähettää Ukrainalle jalkaväkimiinoja Venäjän pysäyttämiseksi.

– Vieläkö Suomesta löytyy pököpäitä, jotka eivät ymmärrä jalkaväkimiinojen merkitystä puolustustaistelussa? kysyy entinen sinisten puolustusministeri Jussi Niinistö X-päivitykssään.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen toteaa, että keskustelu Ottawan sopimuksesta irtautumisesta on virinnyt Suomessa jo kauan.

– Asiaa tullut pohdittua pitkään ja oma näkemykseni on, että parhaan mahdollisen puolustuksen kannalta tämä on oikea näkemys. Niin kauan kuin Venäjällä on jalkaväkeä, meillä syytä olla jalkaväkimiinoja, Vanhanen kommentoi X:ssä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho toteaa keskustelussa, että Venäjä ei ole allekirjoittanut Ottawan sopimusta.

Vanhasen mukaan Ottawan sopimus on pieni asia verrattuna siihen, että Suomi liittyi Natoon.

– Ottawan sopimus on pientä verrattuna Nato-jäsenyyteen. Meteliä siitäkin tulisi, mutta eipä tuolta naapurin kiusanteolta vältytä muutenkaan. Nyt jos joskus näitä hankkeita kannattaisi edistää kun on siihen syyt ja tilaisuus, Vanhanen sanoo.

– Kokonaisuutta kun miettii niin en kerta kaikkiaan löydä järkisyitä pysyä sopimuksessa niin kauan kuin Venäjä käyttäytyy kuin se käyttäytyy, hän jatkaa.

Vieläkö Suomesta löytyy pököpäitä, jotka eivät ymmärrä jalkaväkimiinojen merkitystä puolustustaistelussa? | Zelenskyi: USA:n päätös lähettää jalka­väki­miinoja ”äärimmäisen tärkeä” Venäjän pysäyttämiseksi: https://t.co/qFMygvs3jw — Jussi Niinistö (@jniinisto) November 20, 2024

Suomessa virinnyt pitkään keskustelu Ottawan sopimuksesta irtaantumisesta. Asiaa tullut pohdittua pitkään ja oma näkemykseni on, että parhaan mahdollisen puolustuksen kannalta tämä on oikea näkemys. Niin kauan kuin Venäjällä on jalkaväkeä, meillä syytä olla jalkaväkimiinoja. — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) November 20, 2024

Ottawan sopimus on pientä verrattuna Nato-jäsenyyteen. Meteliä siitäkin tulisi, mutta eipä tuolta naapurin kiusanteolta vältytä muutenkaan. Nyt jos joskus näitä hankkeita kannattaisi edistää kun on siihen syyt ja tilaisuus. — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) November 20, 2024