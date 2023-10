Tutkija Venäjän ydinasepuheista IL:lle: Vain täysin mielenvikaiset eivät ajattele tekojensa seurauksia

– Pelotteen logiikkaan kuuluu, että sellaisia kehityskulkuja ei voi ikinä sulkea täysin pois, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen sanoo Iltalehden haastattelussa.

– Olemme tekemisissä gangsterivaltion kanssa. Meidän täytyy ymmärtää, että jos heillä on väline käytössään, jolla he voivat saada jotain merkittävää etua, niin luonnollisesti he pohtivat mahdollisuutta sen käyttämiseen, hän jatkaa.

Lavikaisen mukaan Venäjä ei päätä ydinaseen käyttämisestä tyhjiössä, vaan Yhdysvallat voi aina vaikuttaa Venäjän päätöksiin.

– Elämme molemminpuolisen pelotteen maailmassa, jossa pystymme oikeasti rankaisemaan Venäjää ydinaseen käytöstä. Meillä on aina sanamme sanottavana siinä, kuinka järkevää se on, hän sanoo.

Yhdysvallat on uhkaillut Venäjää seurauksilla, jos Venäjä käyttäisi ydinasetta Ukrainassa. Tarkoitus on tehdä Venäjälle selväksi, että ydinaseen käyttäminen on aina huonoin vaihtoehto Venäjälle.

– Vain täysin mielenvikaiset eivät ajattele tekojensa seurauksia, Lavikainen toteaa.

Lavikaisen mukaan Venäjän viestintä ydinaseiden mahdollisesta käyttämisestä on ollut harkittua. Venäjä on myös jättänyt aina takaportin olla käyttämättä ydinasetta. Venäjä sanoo puolustavansa aluettaan ”kaikin mahdollisin keinoin”, mutta tähän mennessä se ei ole käyttänyt ydinasetta, vaikka Ukraina on vapauttanut siltä alueita, joiden Venäjä väittää kuuluvan itselleen.

– Tästä jo näemme, että siellä laskelmoidaan tekojen seurauksia, Lavikainen sanoo Iltalehdelle.