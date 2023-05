Tutkija: Venäjän pelko muokkaa yhä lännen linjaa

Tallinnassa on viikonloppuna järjestetty arvovaltainen, Pohjois- ja Itä-Euroopan turvallisuuteen keskittyvä Lennart Meri-konferenssi. Vuosittain järjestettävä tilaisuus kerää Viroon suuren joukon ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita ja ammattilaisia, ja nyt konferenssissa esitettyjä arvioita summaa yhteen Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik.

Suomessakin vaikuttanut Raik tunnetaan turvallisuuspolitiikan asiantuntijana ja Ukrainan sodan tarkkailijana. Hän kirjoittaa Lennart Meri-konferenssin keskusteluista Twitterissä.

Raik toteaa, että Ukrainan tukemisesta on tullut lännessä itsestäänselvyys. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että lännen tuella on myös rajansa, Raik kirjoittaa.

– Venäjän pelko jatkaa Naton Ukraina-linjan muokkaamista. Ensin Venäjää ei haluttu provosoida ”liikaa”, nyt sanotaan että ”loppujen lopuksi meidän on sovittava heidän kanssaan Euroopan turvallisuudesta”.

– Uskomatonta, miten vähän on otettu opiksi lännen aikaisemmista yrityksistä olla provosoimatta Venäjää.

Lännessä pelätään lisäksi yhteenoton riskiä Venäjän kanssa, Raik arvioi. Hän kuitenkin toteaa, että Venäjä saattaa voimistua vielä Ukrainan sodan jälkeenkin, ja että Ukrainan Nato-jäsenyys vahvistaisi tässä tapauksessa Naton pelotetta ja puolustusta. Tämä näkökulma on vaikeasti myytävissä läntisille toimijoille, Raik myöntää.

– Konferenssin perusteella arvioni Venäjän tulevaisuudesta on synkkä – toivomaamme imperiumin jälkeistä ja demokraattista Venäjää ei ole näkyvissä. On olemassa järkeviä venäläisiä joiden kanssa keskustella ja joita tukea, mutta pelkään tämän vääristävän läntistä kuvaa Venäjän tulevaisuudennäkymistä.

Lennart Meri-konferenssissa keskusteltiin myös niistä globaalin etelän maista, jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäyssotaa vaan pyrkineet puolueettomuuteen konfliktissa. Lännen ei pidä olettaa kaikkien globaalin etelän maiden olevan sen kanssa samoilla linjoilla maailman geopoliittisessa kilpailussa, mutta näiden maiden kanssa on kuitenkin hyvä pyrkiä jonkinlaiseen yhteistyöhön, Raik kirjoittaa.

– Yksi johtopäätöksistäni on se, että Baltian maita on viimeisen 15 kuukauden aikana kuunneltu enemmän kuin koskaan, mutta että EU:n ja Naton muun muassa Ukrainaa, Venäjää ja Euroopan turvallisuutta koskeviin päätöksiin on vaikea vaikuttaa.

