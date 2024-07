Tällä kirjeellä Joe Biden luopui ehdokkuudesta – antoi tukensa Kamala Harrisille

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti sunnuntaina illalla Suomen aikaa, että hän ei enää ole käytettävissä demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

– On ollut elämäni suurin kunnia toimia teidän presidenttinänne. Vaikka tarkoitukseni on ollut tulla valituksi uudelleen, uskon että on sekä puolueeni että maan parhaaksi luopua ja keskittyä yksinomaan täyttämään velvollisuuteni presidenttinä loppukauteni ajaksi, Joe Biden totesi amerikkalaisille osoitetussa kirjeessään.

Presidentti sanoi kertovansa lisää päätöksestään alkavalla viikolla.

Bidenin toinen twiitti oli demokraateille. Hän toteaa siinä antavansa täyden tukensa varapresidentti Kamala Harrisille, jotta tästä nyt tulisi demokraattien presidenttiehdokas.

Yhdysvaltain presidentinvaali pidetään marraskuussa. Bidenin kausi päättyy tammikuussa.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024