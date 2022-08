Tutkija: Venäjän oltava varuillaan kaikkialla

Sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi huomioi, että kesän aikana rintamatilanne on pysynyt pitkälti paikoillaan.

– Ukraina on onnistunut torjumaan jatkuvia venäläisten hyökkäyksiä. Taistelujen painopiste on säilynyt Itä-Ukrainassa. Puolentoista kuukauden aikana rintama on siirtynyt pisimmilläänkin alle kymmenen kilometriä Bahmutin suuntaan. Saavutukset ovat vaatimattomia, hän toteaa tviittiketjussaan.

– Tilanne on käytännössä sama muun muassa Harkovassa ja Zaporizzjan rintamalla. Muutokset ovat olleet vähäisiä – siellä täällä muutama kylä on vaihtanut omistajaa. Harkovassa venäläiset ovat saaneet aiemmin menettämiään alueita takaisin, Zaporizzjassa Ukraina on edennyt hieman, hän jatkaa.

Paljon puhuttu Hersonin vastahyökkäys ei ole lähtenyt käyntiin, eikä sellaista ollut todennäköisesti missään vaiheessa tulossa, Kastehelmi arvioi.

– Hersonia ei tulla vapauttamaan syyskuuhun mennessä, vaan operaatiot tapahtuvat todennäköisesti vasta kuukausien päästä, jos tapahtuvat.

Taistelut ovatkin hänen mukaansa ajautuneet tietynlaiseen pattitilanteeseen.

– Venäjältä kuluu miehiä ja kalustoa vähäisiin voittoihin, mutta Ukrainankin kyky vastahyökkäyksiin vaikuttaa hyvin rajalliselta. Kumpikaan ei saa selkeää yliotetta toisesta, vaan sodankäynti on molempia kuluttavaa.

Kastehelmen mielestä yksi merkittävistä muutoksista on ollut Ukrainan kyky iskeä syvälle Venäjän miehittämille alueille.

– Tuhotut ammusvarikot ja komentopaikat hidastavat venäläisten sotimista entisestään. Räjähdykset Krimillä viestittävät, että Venäjän on oltava varuillaan kaikkialla.

Suuri osa näistä kyvyistä on länsimaisen aseavun ansiota. Avun jatkuminen on tärkeää puolustuksen ylläpitämiseksi ja etenkin uusien toimintakykyjen kehittämiseksi.

– Eräs huolenaiheeni on, pysyykö länsi edelleen yhtenäisenä auttajana tulevina talvikuukausinakin, hän toteaa.

– Eteneminen on Ukrainassa hidasta, mutta tuho on totaalista. Venäjä käyttää massiivista tykistötulta, ja monet sen valtaamista kylistä ovat raunioina. Taistelukenttä näyttää kuumaisemalta kaikkine iskemineen. Tämä aiheuttaa tappioita myös Ukrainalle.

Kastehelmi toteaa, että lisäksi infrastruktuurituhot ovat etenkin painopistesuunnilla massiivisia.

– Kylistä saatetaan taistella viikkoja, ja lopputulos näkyy esimerkiksi Berestovessa, jossa joka ikinen talo on ottanut osumaa. Venäjällä ei ole rajaa siinä, montako kylää se aikoo muuttaa vastaaviksi.