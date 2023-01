Tutkija syyttää viranomaisten polvistuvan Venäjän toiminnan edessä

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak arvostelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimintaa. Hän viittaa Ylen selvitykseen Suomen alueella havaitusta mitä ilmeisimmin venäläisestä GPS-signaalien häirinnästä. Sillä on ollut vaikutusta lentoliikenteeseen. Asiasta kerrotaan lisää tässä jutussa.

– Miten kauan kansalaiset hyväksyvät, että Suomen viranomaiset kuten ⁦Traficom polvistuvat Venäjän toiminnan edessä?, tutkija lataa.

Hän jatkaa, että viranomaisella on hänen mielestään velvollisuus viestiä eikä pimittää tietoa.

Ylen jutussa kerrotaan Ranskan ja Norjan nimenneen Venäjän tekijäksi vastaavissa tapauksissa. Suomessa Traficom on kuitenkin salannut asiaa koskevat raportit. Ylen hankkiman datan ja haastattelemien asiantuntijoiden perusteella häirinnän lähde on meilläkin itänaapuri.

Tviitin herättämässä keskustelussa Charly Salonius-Pasternak pohtii, että puolustusvoimien haluttomuus viestiä näistä asioista on tunnettua. Siitä huolimatta tutkija näkee tämänkin linjan ”vähän aikansa eläneenä”.

– Ei kukaan oleta oikeiden salaisuuksien paljastamista mutta ’kyllä, Venäjän asevoimat on tämän takana, ja kyllä se häiritsee sivilitoimintaa’ olisi, hän summaa.

Ilmavoimissa avaruusasiota käsittelevä kapteeniluutnantti Juuso Mikkola huomauttaa puolestaan, että Ylen jutussa ei tuotu tarpeeksi esiin muun länsimaisen uutisoinnin perusteella todennäköisintä syytä häirinnälle eli Venäjän omien kohteiden suojaamista.

Tämä syy on ollut esillä esimerkiksi pohjoisessa havaitun laajan GPS-häirinnän kohdalla. Verkkouutiset on kertonut asiasta muun muassa tässä jutussa. Venäjän on kerrottu lisänneen omien tukikohtiensa lähellä GPS-häirintää valtavasti sen jälkeen, kun Ukraina iski viime vuoden joulukuun alussa lennokeilla Engelsin ja Kurskin lentotukikohtiin. Aiemmin venäläinen häirintä on ollut kovimmillaan pohjoisten sotaharjoitusten aikana.

