GPS-signaalin menetyksiä Suomessakin – Venäjän kerrotaan häiritsevän pohjoisessa

Venäjän on kerrottu lisänneen merkittävästi GPS-häirintää sotilastukikohtiensa lähialueilla. Norjassa tehtyjen havaintojen perusteella häirintä etenkin pohjoisessa on suorastaan räjähtänyt joulukuun aikana. Esimerkiksi Pohjois-Norjassa liikennöivän paikallislentoyhtiö Widerøen pilotit ovat raportoineet yksin joulukuun aikana 27 GPS-signaalin menetystä Finnmarkin alueella Suomen ja Venäjän rajalla. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

– Lentoyhtiöt ovat raportoineet kuluvan vuoden aikana myös Suomen ilmatilassa GPS-signaalin häiriöistä, johtaja Jari Pöntinen Traficomista vahvistaa Verkkouutisille sähköpostitse.

Pöntisen mukaan Traficomilla käytössä olevien tietojen perusteella GPS-häiriötilanteissa ei ole kuitenkaan tapahtunut Suomessa merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Norjalaisten mukaan havaittu häirintä on taas kohonnut aivan eri tasolle kuin aiemmin. Norjan viestintäviranomainen Nkomin tietojen mukaan tämän vuoden tammi- ja marraskuun välisenä aikana pelkästään Finnmarkissa raportoitiin 81 GPS-signaalin menetystä. Määrä on neljä kertaa suurempi kuin vuonna 2021.

Tammi- ja helmikuussa häiriöilmoituksia ei tullut Finnmarkista lainkaan. Maaliskuun jälkeen niitä on kuitenkin ollut joka kuussa. Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun 24. päivänä.

Ensin Itä-Suomesta, sitten pohjoisesta

Traficomin Jari Pöntinen kertoo, että häiriöilmoituksia tuli viranomaiselle kevään 2022 aikana Itä-Suomen alueelta. Syksyn aikana häiriöilmoitukset ovat puolestaan painottuneet pohjoiseen.

– Pohjois-Suomen osalta osa raporteista on saatu Suomeen pohjoisesta saapuvilta ilma-aluksilta ja osa on tullut Suomen ilmatilan kautta ylilentäviltä ilma-aluksilta.

Suomessa raportoiduissa GPS-häiriöissä on pääsääntöisesti ollut Pöntisen mukaan kyse GPS-signaalin katoamisesta noin 3-15 minuutin ajaksi, jonka jälkeen signaali on palannut ja navigoinnissa on jälleen pystytty käyttämään GPS-signaaliin perustuvia menetelmiä.

Vaaraa lentoliikenteelle ei viranomaisen mukaan ole aiheutunut.

– GPS-häiriöiden aikana ilma-alukset pystyvät ja ovat pystyneet navigoimaan vaihtoehtoisilla menetelmillä, joten häiriöillä ei ole ollut lentoturvallisuusvaikutuksia, Pöntinen sanoo.

LUE MYÖS:

GPS-häirintä räjähti Norjassa Suomen rajalla: Matkustajakoneet raportoivat 27 häiriötä kuukaudessa