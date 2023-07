Tutkija sukellusvenehavainnoista: Venäjän viesti Suomelle ja Ruotsille

Viimeisen vuoden aikana niin Norja kuin Ruotsi ovat tehneet useita havaintoja venäläisistä sukellusveneistä lähellä aluevesiään, uutisoi SVT. Esimerkiksi Expressen on uutisoinut venäläisen sukellusveneen liikkuneen Gotlannin lähettyvillä lokakuussa. Ruotsin merivoimien komentaja, kontra-amiraali Ewa Skoog Haslum totesi joulukuussa venäläisten sukellusveneiden määrän kasvaneen Itämeren alueella.

SVT:n haastattelema Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n tutkija Niklas Granholm ei ole yllättynyt lisääntyneistä sukellusvenehavainnoista. Tutkijan mukaan kyse on viesteistä joita Venäjä haluaa lähettää lännelle, myös Natoon juuri liittyneelle Suomelle ja puolustusliiton jäsenyyttä tavoittelevalle Ruotsille.

Venäjän toiminnan taustalla on maan asevoimien vahva läsnäolo Kuolan niemimaalla. Venäjällä on alueella useita tukikohtia, ja niemimaa toimii muun muassa Pohjoisen laivaston sijoituspaikkana. Merkittävä osa Venäjän ydinasekapasiteetista nojaa juuri Pohjoisen laivaston sukellusveneisiin, samalla kun ydinaseiden merkitys Venäjän turvallisuuspolitiikassa on korostunut Ukrainan sodan epäonnistumisten vuoksi.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet muodostavat Venäjän silmissä potentiaalisen uhan Pohjoiselle laivastolle, Granholm selittää.

– Tämä on Venäjälle eksistentiaalinen kysymys, ja tätä kapasiteettia halutaan suojella hintaan mihin hyvänsä, hän sanoo, ydinaseisiin viitaten.

Tästä syystä Venäjä haluaa nyt osoittaa kykyään puolustaa intressejään alueella, Granholm selittää.

– Tällaista viestileikkiä käydään jatkuvasti, hän toteaa.