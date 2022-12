Tutkija: Saksan liittokansleri haluaa palauttaa suhteet Venäjään

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik arvostelee twiitissään Saksan liittokansleri Olaf Scholzia Venäjän etujen ajamisesta.

Saksaa on arvosteltu Ukrainan liian vähäisestä aseellisesta tukemisesta maan käydessä puolustussotaa Venäjää vastaan. Esimerkiksi panssarivaunuja maa ei ole vaatimuksista huolimatta lahjoittanut vielä ensimmäistäkään.

Scholz on Süddeutschen Zeitung -lehden haastattelussa todennut, ettei Saksa tule lahjoittamaan panssarivaunuja Ukrainalle myöskään vuonna 2023.

– Scholz pitää kiinni ”Venäjä ensin” -ajattelusta, Raik toteaa.

Haastattelussa Scholz painotti myös dialogin ylläpitoa Venäjän johdon kanssa.

– Ensisijainen tavoite ei ole tehdä maksimia Ukrainan voiton eteen, vaan palauttaa normaalit suhteet Venäjään, Raik arvostelee Scholzin linjaa.

– Ei päihittää Venäjän imperialismia, vaan etsiä keskinäistä ymmärrystä ilman, että Venäjää vaaditaan muuttumaan perusteellisesti.

Scholz sticks to ”Russia first” thinking. The priority is not to do the maximum to achieve Ukraine’s victory but to restore normal relations with Russia. Not to defeat Russian imperialism but to seek mutual understanding without requiring Russia to profoundly change. https://t.co/Pi1Jn6xWwk

— Kristi Raik (@KristiRaik) December 18, 2022