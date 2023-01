Tutkija: Näin vakavasti sairas Venäjä voi parantua

Venäläinen imperialismi ei häviä itsestään mihinkään, vaikka maassa vaihtuisi valta ja Vladimir Putinin hallinto romahtaisi. Näin toteaa Baltian Venäjän tutkimuskeskuksen johtaja Vladimir Juškin Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Hän viittaa venäläistutkija Vladimir Pastukhoviin, jonka mukaan imperialismi istuu tiukasti venäläisten ajattelussa.

– Koska venäläinen kulttuuri on imperialismin läpäisemä, on tosielämässä mahdotonta hylätä imperialismia ilman, että hylkää venäläisyyttä, Pastukhov on aiemmin todennut.

Venäjällä imperialistinen ajattelu on Juškinin mukaan kestänyt jo vuosisatoja. Ensin tsaarien ja kommunistien vallan alla ja nyt Putinin komennuksessa.

– Putinin vahvuus on se, että hän käyttää määrätietoisesti hyväkseen ihmisten uinuvia ilkeitä vaistoja lujittaakseen valtaansa maassa.

Juškinin mukaan Venäjällä voi mennä vuosikymmeniä siihen, että ihmisten ajattelu muuttuu. Hänen mukaansa esimerkiksi Saksalla siihen meni kaksi sukupolvea ja Ruotsilla lähes koko 1800-luku.

– Vaikuttaa siltä, ​​että vakavasti sairaan Venäjän hoidon tulee tapahtua teho-osastolla, hän kirjoittaa.

Juškin esittää kirjoituksessaan kahta asiaa, jotka Venäjällä on vähintään toteutettava.

Ensinnäkin hänen mukaansa kommunismin perintö olisi purettava täysin.

– Kommunististen ajatusten propaganda pitää kieltää, ja ne pitää julistaa ihmisvastaisiksi, hän kirjoittaa.

Toiseksi myös lopuistakin rippeistä on päästävä eroon.

– Kaikki poliittiset organisaatiot, jotka virallisesti saarnaavat kommunismia ja oikeuttavat terroria sen kaikissa muodoissa, on kiellettävä.