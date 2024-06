Tutkija lyttää veikkaukset eurovaalien suuresta käänteestä

Kokoomus ja SDP ovat ennusteiden perusteella saamassa yhdet lisäpaikat europarlamenttivaaleissa. Gallupien perusteella lisäpaikassa ovat kiinni myös PS ja vasemmistoliitto.

Suomessa EPP:ssä on kokoomus ja S&D-ryhmässä SDP. Ne pysynevät yhä parlamentin suurimpina.

Vaalien odotetaan olevan kansalliskonservatiivien voitto Italian Giorgia Melonin ja Ranskan Marine Le Penin johdolla.

– Tällä hetkellä näyttää todella siltä, että laitaoikeisto on maltillisesti lisäämässä paikkamääriään Euroopan parlamentissa, sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen akatemiatutkija Timo Miettinen Verkkouutisille.

Perussuomalaisten ECR-ryhmä saanee vaalien myötä aiempaa enemmän valtaa. Fratelli d’Italian Giorgia Melonilla on kädessään hyvät kortit. Komission puheenjohtaja ja EPP:n kärkiehdokas Ursula von der Leyen on viestinyt valmiutta yhteistyöhön Melonin johtaman puolueen kanssa. Yhteistyöstä Melonin kanssa on kiinnostunut myös Marine Le Pen.

– ID-ryhmässä on ristiriitoja Le Penin ja saksalaisen AfD:n välillä. Viime viikkoina hän onkin nostanut esiin mahdollisuuden, jossa oikealle muodostuisi kokonaan uusi ryhmä. Se muodostuisi Melonin johtaman Fratellin ja Marine Le Penin Kansallisen liittouman ympärille, Miettinen sanoo.

Marine Le Pen on kyllästynyt AfD:n ympärillä velloneisiin kohuihin. AfD on ryvettynyt kärkiehdokas Maximillian Krahin SS-sotilaita koskevista lausunnoista. Lisäksi puolueen kilpi tahriintui jo aiemmin keväällä, kun paljastui, että FBI kuulusteli Krahia hänen yhteyksistään Venäjään. Hänen väitetään ottaneen myös rahaa Venäjältä ja Kiinasta.

Näin käy Italiassa ja Ranskassa

Timo Miettinen pitää todennäköisenä, että kansalliskonservatiiviset puolueet saavat vaalivoiton Ranskassa ja Italiassa.

– Ranskassa on käytössä alueellinen vaalitapa. Siinä äänet keskittyvät yleensä yhdelle tai kahdelle puolueelle. Marine Le Penin puolue on saanut suhteellisesti mitattuna enemmän edustajia eurovaaleissa kuin Ranskan kansallisissa vaaleissa. Näyttää siltä, että Le Pen ja hänen kärkiehdokkaansa voisivat ottaa voiton Emmanuel Macronista, Miettinen sanoo.

– Fratelli d’Italia on pystynyt vakiinnuttamaan asemansa ja pystyy keräämään Italian hyvin oikealle kääntyneen poliittisen kentän äänet. Todennäköisesti se tulee menestymään erinomaisesti myös näissä vaaleissa.

Timo Miettinen ei kuitenkaan usko, että parlamenttivaalien tulos tulee isosti muuttamaan komission tekemää politiikkaa esimerkiksi Ukrainan suhteen.

– ECR-ryhmä esimerkiksi on hyvin Venäjä-kriittinen. Ukraina-tukeen ei ole tulossa suurta muutosta. Komissio sai juuri sovittua suuresta tuesta Ukrainalle ja on todennäköistä, että parlamentin pöydälle ei tule kovin nopeasti merkittäviä tukipakettipäätöksiä, Miettinen sanoo.

– ECR:n ja ID:n suhde EU:n tekemään ilmastopolitiikkaan on varsin kielteinen. Samalla kuitenkin jostain tavoitteista esimerkiksi maatalouspolitiikassa on luovuttu jo nyt. Pelko kansalliskonservatiivien vahvistumisesta on vaikuttanut jo EPP:n ja puheenjohtaja von der Leyenin linjaan.

Ilmastokysymysten lisäksi Miettinen nostaa työlainsäädäntöön liittyvät kysymykset sellaisiksi, joissa muutos komission työssä saattaisi näkyä.

– Kunnianhimon taso ei ole niin suuri näissä kysymyksissä kuin silloin, jos EPP saisi muodostettua suuren koalition demareiden kanssa.

Todennäköistä on, että EPP ja S&D ovat edelleen kaksi suurinta ryhmää myös sunnuntain vaalien jälkeen. Marine Le Penin ja Giorgia Melonin vahva menestys kuitenkin voi vaikuttaa komission ohjelmaan.

Laitaoikeiston voittoa ennakoitiin myös vuoden 2019 vaaleissa. Silloin puolueiden gallupmenestys ei näkynyt itse vaaleissa. Suureen muutokseen Miettinen ei usko nytkään.

– Voin hyvin kuvitella, että peruskysymyksistä voidaan neuvotella edelleen EPP:n, SD:n ja liberaalien kesken. Yksittäisissä kysymyksissä EPP voi nojautua aiempaa enemmän ECR:ään. Isoon käännökseen en tällä hetkellä vielä usko.