Tutkija: Länsi on ehkä tehnyt saman virheen kuin Vladimir Putin

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mukaan Ukrainan läpimurto ja murtautuminen Venäjän puolustuslinjojen läpi näyttää päivä päivältä yhä epätodennäköisemmältä.

– On todettava, että ukrainalaiset eivät ole onnistuneet, hän kommentoi vastahyökkäyksen etenemistä Dagens Nyheterin haastattelussa.

Käihkön mukaan Ukraina on saanut vasta noin 0,2 prosenttia Venäjän miehittämistä alueista takaisin. Tätä voidaan hänen mukaansa selittää sillä, että Ukraina on saanut länneltä liian vähän ja liian myöhään aseellista tukea ja koulutusta.

Tutkijan mukaan myös Ukraina on tehnyt kyseenalaisia valintoja rintamalla. Vastahyökkäyksen alkuvaiheen tappioiden jälkeen joukot päättivät jättää ajoneuvonsa ja edetä jalan. Se on Käihkön mukaan todennäköisesti vähentänyt tappioita, mutta samalla hidastanut vastahyökkäystä.

Käihkön mielestä lännessä on myös unohdettu, ketä vastaan Ukraina taistelee. Vaikka venäläiset eivät ole edenneet juurikaan tänä vuonna, he ovat onnistuneet torjumaan Ukrainan vastahyökkäystä tehokkaasti.

Länsi on Käihkön mukaan ehkä tehnyt saman virheen kuin Vladimir Putin, joka aliarvioi ukrainalaisten kyvyn puolustaa maataan.

– Vastustajan unohtaminen sodassa on typerää. Tästä voidaan päätellä, että olemme aliarvioineet venäläisiä. Se on typerää, koska sodan alussa he aliarvioivat ukrainalaisia. On outoa, jos nyt olemme tehneet saman virheen. Se tuntuu erittäin tarpeettomalta. Sitten voidaan tietysti ihmetellä, olemmeko yliarvioineet ukrainalaisia ​​tai ainakin tukeamme heille tässä erittäin vaikeassa tilanteessa.