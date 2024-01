Kiina ei teeskentele olevansa kiinnostunut Ukrainan rauhasta

Kiina ei edes teeskentele olevansa kiinnostunut rauhan saamisesta Ukrainaan, arvioi saksalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Ulrich Speck. Muun muassa Saksan ulkopoliittisessa seurassa DGAP:ssa vaikuttava Speck viittaa uutiseen siitä, ettei Kiina osallistu Sveitsin Davosissa sunnuntaina järjestettävään rauhankokoukseen. Vastaavanlaisia Ukrainan tilannetta käsitteleviä virkamiestason kokouksia järjestettiin viime vuonna Saudi-Arabiassa ja Maltalla.

Venäjän arvostelemista helmikuussa 2022 alkaneen sodan aikana vältelleet Brasilia ja Etelä-Afrikka osallistuvat Davosin kokoukseen, mutta Kiina loistaa poissaolollaan, toteaa viestipalvelu X:ssä The Wall Street Journalin toimittaja Laurence Norman.

– Peking ei edes teeskentele olevansa kiinnostunut Ukrainan rauhasta, Speck kommentoi Normanin viestiä X:ssä.

– On hauska muistella hypeä Balin G20-kokouksen ympärillä marraskuussa 2022, kun etenkin (Emmanuel) Macron puhui siitä miten suuri apu Kiinasta olisi Venäjän vakuuttamisessa siitä, ettei Ukrainan sota ole Moskovan intressissä, Speck kirjoittaa Ranskan presidenttiin viitaten.

Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, vaan maiden yhteistyö on päinvastoin tiivistynyt kohta kaksi vuotta kestäneen sodan aikana. Helmikuussa 2022 maiden johtajat julistivat, että ”Venäjän ja Kiinan kumppanuudella ei ole rajoja”. Monet asiantuntijat ovat luonnehtineet Kiinan ja Venäjän syventynyttä suhdetta turvallisuuspoliittiseksi haasteeksi lännelle.

Kiina auttaa Venäjää taloudellisesti, teknologisesti ja rahallisesti. He yrittävät varmistaa, että Venäjä muodostaa yhä sotilaallisen uhan Euroopalle. Syynä tähän on halu luoda kahden rintaman dilemma Yhdysvaltain liittolaisjärjestelmälle. Ainoa tapa, jolla Kiina voi tämän tehdä, on yhteistyö Venäjän kanssa, tanskalainen kansainvälisen politiikan tutkija Liselotte Odgaard varoitti lokakuussa.