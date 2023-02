Tutkija IS:lle: On lähdettävä siitä, että Venäjällä on toimivia ydinaseita

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö suhtautuu epäilevästi väitteisiin, joiden mukaan Venäjän ydinaseet eivät olisi toimintakelpoisia.

– Kyllähän Venäjällä on suuri arsenaali ydinaseita ja se, että mikään ei toimisi, olisi kyllä aika yllättävää, Käihkö sanoo Ilta-Sanomille.

– Ydinasepelote on Venäjälle tärkeä ja varmasti he ovat resursseja tähän pistäneet. Toisaalta kyllä sitä luultiin, että he olivat laittaneet resursseja tavallisen armeijan ylläpitoon ja nyt on nähty, ettei näin ole tapahtunut. Ei se tietysti mahdotonta ole, että ydinaseita olisi laiminlyöty. Mutta se, ettei heillä olisi yhtään toimivia ydinaseita, se kuulostaa hyvin radikaalilta ehdotukselta.

Erityisesti Ukrainan sotaan liittyen on puhuttu taktisista ydinaseista, joiden vaikutusalue ja tuhovoima voivat olla pienempiä kuin strategisissa ydinaseissa.

– Ongelma on se, että näitä ei ole koskaan tositoimissa käytetty. Suuri epävarmuus liittyy siihen, että toimisivatko ne sitten, jos niitä käytettäisiin, Käihkö sanoo.

– Taktisen ydinaseen käytöstä Ukrainassa on puhuttu, että sitä voi hillitä se, että ydinaseita ei ole käytetty tositoimissa ja jos yritys epäonnistuisi, se olisi aikamoinen arvovaltatappio. Käytännössä se kyseenalaistaisi Venäjän ydinasepelotetta.