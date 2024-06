Tutkija IL:lle: Uudet JASSM-ohjukset nostavat kynnystä hyökätä Suomeen

Uudet F-35 hävittäjien yhteydessä hankittavat JASSM-ER -risteilyohjukset (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) tulevat toimimaan pelotteena Venäjälle, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Iltalehden haastattelussa.

Salonius-Pasternak painottaa, että JASSM-ER -ohjukset ovat olennainen hankinta Puolustusvoimille, koska modernissa sodankäynnissä aseiden kantama voi antaa merkittävän etulyöntiaseman.

– Voi uhata toisen toimintaa, tai aiheuttaa sille ainakin päänvaivaa ja epävarmuutta, että voidaanko jättää jokin tukikohta tai johtaja ilman suojaa, tai voidaanko heihin iskeä, Salonius-Pasternak sanoo.

Vaikka Suomella on ollut vanhemman sukupolven JASSM-ristelyohjuksia jo vuodesta 2010, sen uusi Extended Range-versio lähes kolminkertaistaa ohjusten kantaman 370 kilometristä tuhanteen.

Risteilyohjuksilla voitaisiin teoreettisesti iskeä jopa Moskovaan. Salonius-Pasternak painottaa kuitenkin, että vaikka ohjukset toimivat tehokkaana aseena strategisia kohteita vastaan, voidaan niiden pääasiallisen tarkoituksen olevan toimia pelotteena.

– Ja nyt puhun epävarmuudesta mahdollisen hyökkääjän ajattelussa. Miten syvälle näillä voikaan iskeä. Riskeerataanko jotain meille strategisesti tärkeätä, jos hyökkäämme sinne? Tällaisessa asiassa pitkän kantaman iskukyky on tärkeätä, Salonius-Pasternak huomauttaa.

Laajennetun kantaman JASSM-ohjukset on varustettu häiveominaisuuksilla, ja niillä voidaan iskeä esimerkiksi johtokeskuksiin, ohjuspattereihin, lentokenttien konesuojiin, tutkajärjestelmiin tai ammusvarikoille. Ne hakeutuvat hakeutuvat maaliinsa jopa metrien tarkkuudella.

Pasternak kuitenkin painottaa, että vaikka uudet ohjukset lisäävätkin ilmavoimien suorituskykyä merkittävästi, Venäjälle iskeminen tarvittaessa ei ole mikään uusi asia Puolustusvoimien doktriinissa.

– Tietenkin puolustaja saa iskeä hyökkääjän alueelle. Kyse on lähinnä siitä, että vuosisatoja on ollut tällainen teknologian ja etäisyyksien kamppailu. Mutta itse konsepti on täysin luonnollinen, että tietenkin näin voi tehdä, Salonius-Pasternak tiivistää.

Puolustusministeriö kertoi toukokuun lopussa puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) valtuuttaneen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankkimaan Suomelle lisää JASSM-ohjuksia.

Ohjuksia on tarkoitus käyttää Ilmavoimien uusissa F-35-monitoimihävittäjissä, mutta ne pystytään laukaisemaan tarvittaessa myös JASSM-yhteensopiviksi muokatuista nykyisistä F-18 Horneteista.