Tutkija tulliuhkailusta: Suomelle huono kehityssuunta

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ottaa kantaa julkaisussaan X-viestipalvelussa Grönlannin turvallisuustilanteeseen ja Yhdysvaltojen uhkaukseen asetettavista tulleista.
Vanhasen mukaan tullien asettaminen liittolaisille Grönlannin vuoksi ei ole vain Trumpin heitto, vaan signaali maailmasta, jossa myös liittolaisia painostetaan voimalla.
– Suomelle tämä on huono kehityssuunta ja osoittaa, että hyvätkään suhteet Valkoiseen taloon eivät ole tae, Vanhanen arvioi.
Näyttää myös Vanhasen mukaan siltä, että tulleilla uhataan nimenomaan niitä maita, jotka ovat lähettämässä Grönlantiin sotilaita ja yhteysupseereja.
– Oletettavasti tämän aiheen herkkyys on ollut tiedossa, mutta kyllähän tämä kovalta tuntuu. Muuttanee jälleen arvioita Yhdysvalloista, Vanhanen linjaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata kymmenen prosentin tulleilla. Tullit astuisivat Trumpin mukaan voimaan helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien ja nousisivat 25 prosenttiin kesäkuun alussa. Presidentin mukaan tullit poistetaan, kun Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa.
Suomen lisäksi tullit koskisivat Tanskaa, Ruotsia, Norjaa, Ranskaa, Saksaa, Britanniaa ja Alankomaita.
— Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) January 17, 2026