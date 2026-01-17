Verkkouutiset

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa Suomea tulleilla. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP), AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Donald Trump uhkaa Suomea tulleilla

Yhdysvaltojen presidentti aikoo määrätä vastatoimia Tanskaa tukeville maille.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata kymmenen prosentin tulleilla. Trump kirjoitti asiasta viestipalvelu Truth Socialissa lauantaina. Taustalla on maiden tuki Tanskalle Grönlantia koskevassa kiistassa.

Tullit astuvat Trumpin mukaan voimaan helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien, nousten 25 prosenttiin kesäkuun alussa. Tullit poistetaan kun Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa, presidentti ilmoittaa. Suomen lisäksi tullit koskisivat Tanskaa, Ruotsia, Norjaa, Ranskaa, Saksaa, Britanniaa ja Alankomaita. Kyseiset maat osallistuvat Grönlannissa järjestettävään Arctic Endurance-harjoitukseen. Suomi on lähettänyt Grönlantiin kaksi yhteysupseeria.

Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia turvallisuussyistä. Hän arvostelee viestissään EU-maita Yhdysvaltojen siivellä elämisestä.

– Tanskan on nyt aika maksaa takaisin – maailmanrauha on vaakalaudalla, Trump kirjoittaa.

Trump kertoo olevansa valmis neuvottelemaan Tanskan ja muiden viestissä mainittujen maiden kanssa.

