Tutka, lämpökamera ja tekoäly – näin uusi sensori pelastaa henkiä

VTT:n uusi sensorijärjestelmä estää liikenneonnettomuuksia sekä parantaa kaivosteollisuuden tuottavuutta. Innovaatio on osa kehitystyötä, jolla luodaan luotettavia sensoriratkaisuja haastaviin ympäristöihin ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin.

Poikkeavat sääolosuhteet, kuten tiheä sumu, rankkasateet ja lumimyrskyt, aiheuttavat vuosittain valtavia turvallisuusriskejä ja kustannuksia liikenne- ja kaivosalalle ympäri maailmaa.

VTT ja teknologiayhtiö ToolTech ovat kehittäneet uuden ympäristönhavainnointijärjestelmän, jonka avulla voidaan havaita esteet tehokkaasti jopa lähes olemattomassa näkyvyydessä.

Uusi sensorijärjestelmä yhdistää tutkan, lämpökameran, satelliittipaikannuksen sekä tekoälyohjelmiston. Järjestelmä kykenee havaitsemaan ihmisiä ja eläimiä yli 200 metrin päästä ja ilmoittamaan havainnosta välittömästi ajoneuvon kuljettajalle.

Teknologiaa on testattu lupaavin tuloksin Intian rautateillä, joilla liikkuu junien lisäksi paljon ihmisiä ja eläimiä, kuten koiria, lehmiä ja norsuja. Törmäykset ovat yleisiä, ja junien turvallinen matkanopeus tammi-maaliskuun sumuisissa olosuhteissa on vain noin 20 kilometriä tunnissa.

Testien perusteella junien turvallista matkanopeutta voidaan teknologian avulla nostaa merkittävästi ja samalla vähentää onnettomuuksia.

Järjestelmä on tällä hetkellä The Automotive Research Association of Indian (ARAI) arviointiprosessissa. Järjestelmän lopullinen hyödyntäjä on Intian valtion rautatieyhtiö Indian Railways.

– Intian testitulokset osoittavat, että teknologia parantaa turvallisuutta dramaattisesti. Potentiaalia on myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Saksassa ja Kaliforniassa on jopa sata sumuista päivää vuodessa, kertoo tutkimusryhmän vetäjä Matti Kutila VTT:ltä.

Sensorijärjestelmää voidaan hyödyntää myös kaivosteollisuudessa, jossa sääolosuhteiden aiheuttamista suunnittelemattomista seisokeista seuraa huomattavia taloudellisia menetyksiä. Teknologian avulla seisokkien määrä vähenee, kun työskentely ääriolosuhteissa on turvallisempaa.

– Sensorijärjestelmä parantaa työkoneiden tuottavuutta ja lisää turvallisuutta. Kun suunnittelemattomia seisokkeja vähennetään, koneiden käyttöaste nousee ja tuotantomäärät kasvavat. Tämä näkyy suoraan kaivosten tuloksessa, toimitusjohtaja Atul Khanna ToolTechiltä sanoo.

Intiaan kehitetty sensorijärjestelmä on osa VTT:n kehitystyötä, jolla luodaan luotettavia sensoriratkaisuja haastaviin ympäristöihin ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. VTT ja ToolTech Europe Oy aikovat viedä teknologian myös muualle kehittyville markkinoille ja hakevat kehitysprojektille tukea Business Finlandilta.