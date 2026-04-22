Työntekijöitä pakotetaan kouluttamaan tekoälykorvaajansa Kiinassa

Kiinassa teknologia-alan työntekijöitä vaaditaan dokumentoimaan työprosessinsa, jotta heidät voidaan korvata tekoälyagenteilla.

MIT Technology Review -lehden mukaan tämä on herättänyt levottomuutta työntekijöiden keskuudessa. Sen mukaan GitHubin Colleague Skill -projekti on tulossa yhä suositummiksi yhtiöissä.

Colleague Skill -työkalu luo viestiketjujen, työasiakirjojen ja jopa ääniviestien avulla työntekijästä automaattisesti digitaalisen kopion. Työkalua testannut shanghailainen insinööri Amber Li kertoi tuloksen olleen odottamattoman tarkka.

Työkalun kehittänyt Tianyi Zhou kertoi iltapäivälehti Southern Metropolis Dailylle, että hän loi projektin provokaatioksi, vastaukseksi tekoälyn aiheuttamille irtisanomisille ja yhtiöiden harjoittamalle toiminnalle, jossa vaaditaan työntekijöitä automatisoimaan itsensä.

Atlantalaisen Emory Universityn apulaisprofessori ja tutkija Hancheng Cao selitti MIT Technology Review’lle, että tällaisista työkaluista on yhtiöille käytännöllistä hyötyä, koska ne auttavat tunnistamaan, mitkä työprosessien osat voidaan standardoida ja missä vaaditaan ihmisen tekemää arviointia. Samalla kerätään tietoa, miten työntekijät tekevät päätöksiä.

Työntekijät näkevät prosessin toisin. Yksi nimettömänä esiintynyt kehittäjä sanoi, että dokumentoituaan työnsä hänestä tuntui kuin hänet olisi pilkottu moduuleiksi.

Vastaiskuna pekingiläinen tekoälytuotepäällikkö Koki Xu julkaisi GitHubissa työkalun, joka tarkoituksellisesti muuntaa työnkuvauksen sarjaksi yleisiä sanoja, jotka ovat hyödyttömiä tekoälyagenteille. Työkalua käsittelevä video on kerännyt jo yli viisi miljoonaa tykkäystä.

Xu, jolla on lakitieteen tutkinto, on myös kyseenalaistanut työntekijöille esitetyn vaatimuksen laillisuuden: vaikka työkirjeenvaihtoa voitaisiinkin pitää yhtiön omaisuutena, työntekijän luonteenpiirteet ja päätökset eivät sitä ole.

MIT Technology Review huomauttaa, että hypetyksestä huolimatta tekoälyagenttien tuottama käytännön hyöty yhtiöille on rajallista, koska ne vaativat jatkuvaa valvontaa ja niissä on usein virhetoimintoja.