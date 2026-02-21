”Turvallisuus ja talous ovat saman kolikon kaksi puolta”

Ilman tervettä valtion kanssa maanpuolustus on vain kauniita puheita, varoittaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Iltalehden vieraskynä-kirjoituksessaan. Suomen turvallisuus on perinteisesti nojannut kahteen pilariin, eli uskottavaan maanpuolustukseen sekä kykyyn maksaa siitä, Vanhanen kuvailee.

– Ne ovat saman kolikon kaksi puolta, ja jos toinen pettää, Suomen puolustuksen uskottavuus kärsii, hän kirjoittaa.

Vanhanen luonnehtii julkisen talouden kestävyyttä ”erottamattomaksi osaksi Suomen maanpuolustusta”. Yhä haastavammassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa katse on suunnattava entisestä vahvemmin talouspolitiikkaan, hän kehottaa. Vahva julkinen talous ja hallittu velkaantuminen mahdollistavat nopean reaktiokyvyn kriisin hetkellä.

Suomen tilannetta Vanhanen luonnehtii kuitenkin ”huolestuttavaksi”. Turvallisuusympäristön vaatimukset ja talouden tosiasiat kulkevat eri suuntiin, ja etenkin velkaantuminen heikentää kykyä reagoida uhkiin, hän varoittaa.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija peräänkuuluttaa nyt konkreettisia toimia puolustuskyvyn kauskantoiseksi ja kestäväksi rahoittamiseksi. Vanhanen väläyttää kirjoituksessaan muun muassa strategisen turvallisuusrahaston perustamista. Pääoma voitaisiin kerätä strategisesti vähemmän kriittisiä valtionyhtiöitä myymällä, hän ehdottaa.

Investointien houkuttelun ja byrokratian purkamisen on oltava osa maanpuolustusta, Vanhanen vaatii, ja huomauttaa esimerkiksi suomalaisen puolustusteollisuuden olevan suuri kasvumahdollisuus.

– Budjettikuri on turvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan. Kun velka nousee, kykymme reagoida yllätyksiin heikkenee. Siksi puolustusmenojen kasvu ei saa olla veruke muulle huolimattomuudelle. Jokainen uusi pysyvä meno tarvitsee kestävän rahoituksen, hän kirjoittaa.