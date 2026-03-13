Turkki torjui taas Iranin ohjuksen Naton ilmatilassa

Iranista ammuttu ja Turkin ilmatilaan tunkeutunut ballistinen ohjus tuhottiin Naton ilmapuolustus- ja ohjuspuolustusyksiköiden toimesta itäisellä Välimerellä.

Asiasta kertoo Turkin puolustusministeriö. Tiedotteessaan ministeriö korostaa, että Turkkiin kohdistuvia uhkia vastaan toimitaan ripeästi ja epäröimättä.

– Kansallinen turvallisuutemme on etusijalla, ministeriö sanoo ja kertoo käyvänsä Iranin kanssa keskustelua tapahtuneesta.

Tapaus on maaliskuun aikana jo kolmas, jossa Turkin ja samalla Naton ilmatilaan lentää Iranin ampuma ohjus. Ensimmäinen kerta oli vain runsas viikko sitten, 4. maaliskuuta. Tuolloin Iranista laukaistu ohjus kulki Irakin ja Syyrian ilmatilan kautta kohti Turkkia ja Naton ilmapuolustus torjui sen. Nato lausui silloin, että tuomitsee Turkkiin kohdistuneet iskut ja korosti puolustavansa liittolaisiaan.

Toinen tapaus sattui maanantaina, kun Iranista laukaistu ballistinen ohjus ammuttiin alas Gaziantepin Şahinbeyn alueen yllä Etelä-Turkissa. Tapauksesta ei seurannut henkilö- tai muitakaan vahinkoja, mutta Iranin suurlähettiläs Turkissa kutsuttiin Euronewsin mukaan puhutteluun.

Kun toinen ohjustapaus maanantaina sattui, Iran kiisti laukaisun. Al Jazeeran tietojen mukaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kävivät asiasta puhelinkeskustelun jossa Pezeshkian ehdotti yhteisen tutkintaryhmän perustamista asian selvittämiseksi.

Nyt kolmannella kerralla Turkki saattaa olla jo ärtynyt.