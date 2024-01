Turkki syyttää Israelia vakoilusta – yli 30 pidätetty

Turkki on syyttänyt Israelia alueensa vakoilusta ja hyökkäysten suunnittelusta siellä asuvia ulkomaalaisia ​​vastaan, uutisoivat kansainväliset mediat.

Maiden väliset suhteet ovat heikentyneet Gazan konfliktin vuoksi.

Financial Timesin mukaan Turkin sisäministeri Ali Yerlikaya sanoi tiistaina, että maan turvallisuusviranomaiset ovat pidättäneet 33 ihmistä ”kansainvälisistä vakoilutoimista” Israelin tiedustelupalvelun Mossadin puolesta. Hän ei yksilöinyt, ketkä olivat pidätettyjen oletetut vakoilukohteet.

– Israelin tiedustelupalvelut aikoivat toteuttaa toimia, kuten sieppauksen, maassamme asuvia ulkomaalaisia ​​vastaan, Yerlikaya sanoi Financial Timesin mukaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan varoitti viime kuussa, että Israel ”maksaisi erittäin raskaan hinnan”, jos se yrittäisi murhata äärijärjestö Hamasin jäseniä Turkissa.

Erdogan on esittänyt ankaraa kritiikkiä Israelin hallitusta kohtaan sen jälkeen, kun se aloitti Gazan pommitukset vastauksena Hamasin hyökkäykseen 7. lokakuuta. Erdogan on verrannut pääministeri Benjamin Netanjahua Adolf Hitleriin ja sanonut, että Netanjahu pitäisi tuomita sotarikollisena. Erdogan on myös puolustanut Hamasia ”vapautusjärjestönä”.

Netanjahu on puolestaan syyttänyt Turkin johtajaa muun muassa ”kansanmurhan suorittamisesta kurdeja vastaan”.

Yli vuosikymmenen jännitteiden jälkeen Israel ja Turkki solmivat uudelleen diplomaattiset suhteet ja nimittivät suurlähettiläät vuonna 2022, mutta molemmat ovat kutsuneet diplomaattinsa takaisin Gazan konfliktin alkamisen jälkeen.