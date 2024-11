Venäjän ”häivehävittäjälle” nauretaan: Paneelit irvistävät, runko kasassa sekalaisilla ruuveilla

Venäjän ilmailuteollisuuden ylpeys Suhoi Su-57 on toista kertaa vierailulla maan rajojen ulkopuolella 12. marraskuuta alkavassa Airshow China 2024:ssä Kiinan Zhuhaissa. Kiitos kiinalaisten kuvaamien videoiden on ilmiselvää, miksi Kreml ei koskaan päästänyt ulkopuolisia tutustumaan koneeseen lähemmin.

Kiinan ilmailunäyttelyyn lähetetty kone ei ole tuotannosta valmistunut, vaan runkonumeronsa ”054” (T-50-4) perusteella koneen neljäs prototyyppi. Neljäs kone oli se, joka valmistettiin kaikkia testejä varten, joten sen pitäisi olla niin lähellä ihanteellista kuin mahdollista.

Jostain syystä Venäjän edustajat unohtivat eristää koneen katsojilta, joten siitä tuli kiinalaisten läheisen kiinnostuksen kohde. He itse kiinnittivät huomiota suureen määrään ruuveja, joilla koneen runkopaneelit on kiinnitetty. Tämä venäläisinsinöörien tietotaito oli tunnettua jo viime vuosisadalta, mutta kiinnitysten laatu ei kestä mitään kriittistä tarkastelua.

Su-57 voitiin nähdä ensi kertaa myös takarungon puolelta. Varsinkin siellä on käytetty kiinnityksiin sekalaisesti niin risti- ja suorauraisia kuin kuusiokoloruuvejakin. Kuvat koneesta osoittavat Venäjän ilmailuteollisuuden teknologisen edistyksellisyyden todellisen tason, jota irvaillaan julkaistujen videoiden monissa kommenteissa.

Täytyy muistaa, että Kiinallahan on käytössä oma viidennen sukupolven hävittäjä Chengdu J-20 ”Mighty Dragon”, jota varjellaan tarkasti uteliaiden katseilta.

Ukrainalaisen Information Resistance -ryhmän sotilaspolitiikan analyytikko ja kolumnisti Oleksandr Kovalenko kiinnitti huomiota siihen, että Kreml ei lähettänyt merkittävään ilmailunäyttelyyn uutta konetta vaan 12 vuotta vanhan prototyypin. Hän ei sulje pois mahdollisuutta, että syy voi olla siinä, että sarjatuotantokoneet näyttävät vielä paljon huonommilta kuin prototyypit.

Esiteltävällä koneella tuskin kuitenkaan löydetään koneelle ostajia edes aiemmin koneesta kiinnostuneesta Intiasta. Odotettavasti vaikuttavalla näytöslennolla, jollaista ei nähty Dubaissa vuonna 2017, saatetaan tehdä vaikutus johonkin potentiaaliseen ostajamaahan, mutta tilaisuuksia sen näkemiseen on järjestetty jo pari kertaa Moskovassakin. Ehkä kone onkin vain osoittamassa syveneviä sotilaallisia suhteita Kremlin ja Pekingin välillä.

Vuonna 2019 yksi Su-57 putosi Habarovskissa teknisen vian takia. Seuraava tuotantokone valmistui vasta vuonna 2020, minkä jälkeen koko tuotantolinja pantiin remonttiin.

Kolme vuotta sitten Venäjän United Aircraft Corporationin toimitusjohtaja Juri Slusar lupasi yhtiön valmistavan 12 uutta Su-57-hävittäjää vuodessa vuodesta 2022 alkaen. Kuluvana vuonna on kuitenkin valmistunut ilmeisesti ainoastaan kolme konetta. Tuotannon pullonkauloista ei selvästikään ole päästy eroon.

A real dog's breakfast of screws on the Su-57. Flat, Phillips and Hex all in one photo.

Used whatever they found in the bottom of the toolbox. Sanctions work. https://t.co/Th2zT7goos pic.twitter.com/y9fOsusXWG

— Allen 🇺🇦🇺🇸 (#NAFO) (@SquireDigital) November 4, 2024