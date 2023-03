Turkin mukaan he eivät ole sulkeneet Ruotsin Nato-ovea

Turkki ei sulje pois Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymistä, uutisoi maan hallitusta tukeva Daily Sabah-lehti. Asiaa kommentoi presidentti Recep Tayyip Erdoganin tiedottaja Ibrahim Kalın.

Turkki on aikeissa ratifioida Suomen jäsenyyden puolustusliitossa, mutta Ruotsin jäsenhakemukseen maa on suhtautunut viileämmin. Turkki on muun muassa arvostellut Ruotsia liian löyhästä suhtautumisesta terrorismiin.

– Ovea ei ole suljettu Tukholmalta, mutta prosessi on vielä kesken, ja sen tahti ja loppuun saattaminen on kiinni Ruotsista, Kalın sanoi tv-kanava NTV:lle lauantaina.

Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat viime kesänä yhteisymmärrysasiakirjan Nato-prosessin edistämiseksi. Ruotsi on korostanut sitoutuneensa toteuttamaan asiakirjassa sovitut ehdot.

Kalınin mukaan Ruotsin hallitus toimii asiassa vilpittömästi. Ruotsalaisilla ei kuitenkaan ole tarvittavia juridisia välineita Turkin turvallisuushuolten ratkaisemiseksi, hän sanoo.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi viikonloppuna Svenska Dagbladetille, ettei Turkki tule kaatamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Haaviston mukaan Suomi on painottanut Turkille Ruotsin Nato-jäsenyyden merkitystä Itämeren alueen turvallisuudelle.

