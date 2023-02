Turkin mukaan Suomen Nato-jäsenyys voitaisiin arvioida erikseen

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoi torstaina Ankarassa, että Suomen ja Ruotsin hakemuksia liittyä Natoon voitaisiin arvioida erikseen.

– Meillä on mahdollisuus arvioida Suomen ehdokkuutta erikseen, ja tämä tulee epäilemättä olemaan aihe, joka tulee olemaan esillä tämän päivän kokouksissa, Çavuşoğlu sanoi lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa CNN:n mukaan.

– Sen jälkeen kun julistus, että Suomen suhteen voitaisiin tehdä erilainen päätös, keskustelimme asiasta asianomaisten maiden ja Naton kanssa, hän jatkoi.

Stoltenberg totesi johdonmukaisen kantansa olleen ja olevan edelleen, että on tullut aika ratifioida Suomen ja Ruotsen hakemukset ja tehdä niistä puolustusliiton täysjäseniä.

– Molemmat ovat ottaneet suuria askeleita sen jälkeen, kun allekirjoitimme Suomen, Ruotsin ja Turkin yhteisen muistion heinäkuussa Naton huippukokouksessa Madridissa viime vuonna.

– Maat ovat poistaneet kaikki asevientirajoitukset ja vahvistaneet terrorismia koskevaa lainsäädäntöään. Ja Ruotsi on myös muuttamassa perustuslakiaan ja tehostamassa yhteistyötään Turkin kanssa ja perusti myös pysyvän mekanismin jatkaakseen tiivistä yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin torjunnassa, Stoltenberg luetteli.

– Joten uskon edelleen, että nyt on aika ratifioida sekä Suomi että Ruotsi. Tunnustan täysin, että Turkilla on oikeutettuja turvallisuushuolia. Mikään muu Nato-liittolainen ei ole kärsinyt enemmän terrori-iskuista kuin Turkki. Ja tästä syystä terrorismi oli tärkeä osa heinäkuussa sovittua kolmenvälistä muistiota. Siksi (myös) Natolle terrorismin torjunta on yksi päätehtävistä, hän jatkoi.

– Uskon myös, että Suomen ja Ruotsin saaminen liittoon vahvistaa kykyämme taistella kansainvälistä terrorismia vastaan, Stoltenberg arvioi.

Hän totesi kantansa olevan, että molemmat voidaan ratifioida nyt.

– Pääkysymys ei ole se, ratifioidaanko ne yhdessä. Pääasia on, että Suomi ja Ruotsi ratifioidaan mahdollisimman pian, Stoltenberg summasi.