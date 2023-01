Tungosta, paniikkia, kuolemaa – tällaista on Kiinan koronasairaaloissa

Uusi korona-aalto koettelee Kiinaa ennennäkemättömällä tavalla. Maan terveydenhuolto on romahtamispisteessä. Ongelma on perustavanlaatuinen: hoitokapasiteetti ei millään pysy potilaiden määrän perässä. Asiasta kertoo The Economist.

Yhdessä Wuhanin suurista sairaaloista keuhkolääkärinä toimiva Qin todisti koronapandemian alun kolme vuotta sitten. Hän oli hoitamassa ensimmäisiä viruksen uhreja. Tilanne on selvästi vakavampi kuin aiemmin.

– Vuonna 2020 mysteeri oli se joka pelotti meitä, mutta tällä kertaa se on potilaiden valtava määrä, Qin kertoo The Economistille.

– Jokaiselta sairaalalta on loppumassa henkilökunta ja tila kesken.

Kun Qin sai viruksen itse joulukuussa, hänet soitettiin töihin heti seuraavana päivänä tartunnasta. Kovasta kuumeesta ja kivusta huolimatta hoitajakolleegat tarvitsivat epätoivoisesti apua sairaalalla. Qinin oli mentävä sairaana töihin.

Qinin saapuessa saapui sairaalalle hän näki kuinka kaksi koronavirustartunnan saanutta hoitajaa antoivat potilaille lääkkeitä. Hoitajat olivat saman aikaan itse tiputuksessa.

– Näetkö nuo ihmiset nukkumassa hissin ovien vieressä, toinen hoitajista kysyi.

– Voimme ahdata kolme lisävuodetta sinne koska kolme muuta kuoli juuri eilen.

Potilaita, joiden olisi pitänyt olla keuhko- tai teho-osastolla olikin ripoteltu ympäri sairaalaa sinne mistä löytyi tyhjä petipaikka. Kuumeisena ja keho tulehtuneena Qin juoksi sairaalaa ympäri auttaen potilaita parhaansa mukaan. Hänen puhelimensa soi jatkuvalla syötöllä uusista hätitilanteista, usein samaan aikaan hänen yrittäessä pelastaa toisen ihmisen henkeä.

– Tottakai me haluaisimme levätä koska meillä kaikilla on kuumetta ja kehomme särkevät, mutta olemme niin alimiehitettyjä suhteessa niin suureen potilasmäärään, Qin harmittelee.

– Emme ole optimistisia tästä talvesta.