Tulossa rankkoja sateita ja ukkosia

– Näyttää mahdolliselta, että jossain päin läntistä Suomea voi elokuun aikana sataa yli 200 millimetriä. Tämä tarkoittaa, että joillain paikkakunnilla vettä tulee elokuussa kolmen kuukauden edestä. Lisäksi keskiviikkona on jälleen potentiaalia kunnon ukkospäivälle. Elokuun kokonaissalamamäärästä on tulossa hurja, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Tällä viikolla on näkyvissä osaan maata myös kesäistä, 20–25 asteen lämpöä, paikoin tulossa on hellettä eli yli 25 asteen lämpötiloja. Viikon keskivaiheilla osassa maata voidaan yltää jopa lähelle 30 asteen lukemia.

Lisäksi joissain ennusteissa on näkynyt 30 asteen lukemia etenkin loppuviikolle, mutta päivitetyn ennusteen mukaan kuumimmat lämpötilat saattavat jäädä viikonloppuna Suomen ulkopuolelle.

– Voi olla, että 30 asteen lämpötilat eivät ylläkään Suomeen asti, mutta tässä voi vielä tapahtua käänteitä suuntaan jos toiseenkin, tilanne elää koko ajan. Vielä ei pysty sanomaan varmaksi 30 asteen lämpötiloista, mutta kyllä se yhä mahdollista on, Mäntykannas sanoo.

Tiistaina Baltian puolelta on aamun aikana saapumassa Suomen eteläosaan säärintama, johon liittyy kuuroittaista sadetta.

– Näillä näkymin etenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa vettä voi tulla paikallisesti rankasti jo iltapäivän tunteita. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista, mutta tiistaipäivä on aika pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Sen verran lämpöä kuitenkin nousee Baltiasta, että etelässä sateettomilla alueilla voi olla yli 25 astetta, keskisessä Suomessakin yli 20 astetta, kertoo Mäntykannas.

Lapissa tiistai on poutainen, mutta tuulinen päivä. Lämpötilat ovat Lapissa 15 asteen molemmin puolin.

Tiistai-illan aikana kuurosateiden alue etenee etelästä vähän pohjoisemmaksi. Keski- ja Länsi-Suomessa satelee paikoin.

– Sateet voimistuvat keskiviikon vastaista yötä kohden. Mukana voi olla ukkostakin lännessä ja keskisessä Suomessa. Vettä tulee paikoin todella rankasti. Läntisessä Suomessa on siis jo paikkakuntia, missä on satanut elokuun aikana yli 150 millimetriä. Tämän sateen yhteydessä vettä voi tulla lisää yli 30 millimetriä, Markus Mäntykannas ennustaa.

Alkuviikolla yöt ovat viime viikon öitä viileämpiä.

– Alkuviikolla on hyvä aika tuuletella kuumenneita kaupunkiasuntoja. Loppuviikolla yöt näyttävät jälleen lämpenevän. Paikallisesti yöt voivat olla vielä viikon puolivälissä ja viikonloppuna trooppisia rannikoilla.

Keskiviikkona matalapaine on keskisessä Suomessa. Kuurosateita tulee maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla voi sataa yhtenäisemmin.

– Kuurosateet näyttävät aika rankoilta, sadekertymät voivat olla suuria. Tässä on mukana sen verran lämpöä ja kosteutta, että se provosoi rankempia sadekuuroja. Mukana on myös ukkosta, Mäntykannas ennustaa.

Keskiviikkona lämpimin ilmamassa on idässä ja kaakossa, missä ylletään hellelukemille.

– Kaakkoisrajalla voidaan mennä lähelle 30 asteen lukemia, mikäli aurinko paistaa. Sateessa on viileämpää. Yleisesti Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat ovat 20 asteen ja vajaan 30 asteen välillä. Matalapaineen pohjoispuolella sateissa Pohjois-Pohjanmaalla on koleaa, lämpötilat ovat siellä noin 15 astetta. Muualla pohjoisessa lämpötilat ovat 15 asteen molemmin puolin.

Matalapaine syvenee keskiviikkoillan aikana.

– Tuuli voimistuu tämän hetken ennusteen mukaan varsinkin Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Puuskat voivat olla kovia. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, mutta näyttää siltä, että tässä voi tulla jopa pieniä tuulivahinkoja, Mäntykannas toteaa.

Torstaiksi matalapaine näyttää väistyvän.

– Idässä torstaipäivä on vielä paikoin pilvinen, mutta suuressa osassa maata on aurinkoista ja kuivaa. Lämpötilat ovat monin paikoin 20–25 asteessa, lämpöisintä on etelässä, Mäntykannas kertoo.

Perjantaina korkeapaine vaikuttaa tilapäisesti Suomen säähän ja nostaa meille pikkuhiljaa lämpöisempää ilmaa.

– Maan etelä- ja keskiosassa päivä näyttää hienolta, aurinkoiselta kesäpäivältä. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Laajalti ollaan reilussa 20 asteessa, paikoin voi olla 25 astetta.

Lauantaina korkeapaine väistyy Suomen kaakkoispuolelle. Baltiasta alkaa virrata Suomeen entistä lämpimämpää ilmaa.

– Viikonlopun ennuste on siis jonkin verran muuttunut. Vielä sunnuntaina näytti, että lämpötilat voisivat olla paikallisesti lähellä 30 asteen lukemia ensi viikonloppuna, mutta maanantaina aamupäivällä päivittyneen ennusteen mukaan lähinnä etelässä olisi hellettä, ehkä 25–26 astetta.

– Paikoin keskisessäkin Suomessa voitaisiin olla lähellä hellelukemia, 20 asteen raja nousisi Keski-Lapin korkeudelle saakka. Tämän hetken ennusteen mukaan sade- ja ukkoskuuroja olisi liikkeellä Etelä- ja Keski-Suomessa lauantai-iltana ja sunnuntain vastaisena yönä. Sunnuntaina sade- ja ukkoskuuroja voi tulla laajemminkin etelässä ja idässä, Mäntykannas sanoo.

Tuoreen ennusteen mukaan 30 asteen lukemat jäisivät viikonloppuna heti Suomen eteläpuolelle.

– Kuumaa ilmaa olisi Virossa ja Pietarin eteläpuolella, meillä etelässä olisi nipin napin hellettä. Ennuste kuitenkin elää vielä, joten tässä voi vielä tapahtua käänne suuntaan jos toiseenkin. Nyt ennusteessa on viitteitä, että ensi viikon maanantaina 29. elokuuta Baltiasta nousisi uusi lämmin rintama, joka yrittäisi taas puskea kuumaa ja kosteaa ilmaa kohti Suomea, mutta ennuste on hyvin epävarma.

– Ehkä pysyvämpi käänne säätyyppiin olisi tulossa ensi viikon maanantain jälkeen. Jos katsoo suursäätilaa Euroopassa, niin helteet näyttäisivät jäävän Suomen etelä- ja itäpuolelle. Meillä olisi edessä askel kohti syyskuisempaa säätä. Se voi olla aika radikaalikin muutos, jos tämä ennuste toteutuu, Mäntykannas arvelee.