Tullin mukaan Venäjä-pakotteita on mahdollisesti yritetty kiertää

Tulli kertoo tiedotteessaan, että se on havainnut mahdollisia Venäjää koskevien pakotteiden kiertämisyrityksiä.

– Olemme nostaneet havaitsemiamme ilmiöitä esiin, jotta niihin voidaan puuttua myös säädöstasolla. Valvontamme perusteella olemme huomanneet, että pakotteita pyritään mahdollisesti kiertämään esimerkiksi EU:n ulkopuolisten maiden kautta. Seuraamme myös viennin kasvua Venäjän eteläisiin naapurimaihin, kuten Kazakstaniin, Kirgisiaan ja Armeniaan, ja näiden maiden vientimäärät ovat kasvaneet merkittävästi, jopa satoja prosentteja. Oletettavaa on, etteivät kaikki tuotteet päädy määränpäähänsä, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Asiantuntijan mukaan on mahdollista, että osa pakotteiden alaisista tuotteista jää kauttakulun aikana Venäjälle. Mahdollisiin pakotteiden kiertämisiin on vastattu erilaisilla valvontatoimenpiteillä. Tulli onkin paljastanut esimerkiksi tupladokumenttitapauksia, jossa tuotteella on ollut vientiasiakirjat sekä EU:n ulkopuoliseen maahan että Venäjälle.

Euroopan unionin kymmenes pakotepaketti laajentaa pakotepalettia, mutta pyrkii samalla suitsimaan myös pakotteiden kiertämistä, tulli kertoo tiedotteessaan. Uusimmat pakotteet koskevat niin kutsuttujen kaksikäyttötuotteiden sekä ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden vientiä EU:sta Venäjän läpi kolmansiin maihin. Myös ulkoministeriö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan sellaisia tuotteita ja tavaroita, joilla on mahdollisia käyttötarkoituksia niin siviili- kuin sotilaskäytössäkin. Kauttakulun kieltämisellä tähdätään siihen, etteivät tuotteet päätyisi Venäjälle.

Uudella pakotepaketilla pyritään myös rajaamaan entisestään vientikieltoja sellaisten tuotteiden osalta, joilla voisi olla positiivisia vaikutuksia Venäjän sotilaalliseen, teolliseen tai teknologiseen kyvykkyyteen. Uusia vientikieltoja on asetettu muun muassa terästuotteille, sähköisille ohjauslaitteille, kameroille sekä optisille laitteille. Tämän lisäksi myös moottorikelkkojen vieminen Venäjälle on tästedes kiellettyä kelkan arvosta riippumatta. Vienti- ja tuontikieltojen laajentamisella pyritään lisäämään pakotteiden vaikuttavuutta.