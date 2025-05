Tulitaistelu merellä – meridrooni jahtasi erikoisjoukkojen alusta

Ukrainan kehittämät meridroonit ovat tehneet viime vuosina tuhoisia iskuja Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan. Räjähteillä lastatut kauko-ohjattavat pikaveneet voivat aiheuttaa mittavia vaurioita osuessaan kohteeseen.

Ukraina ilmoitti toukokuun alussa pudottaneensa ensimmäistä kertaa kaksi venäläistä Su-30-hävittäjää Magura-7-meridrooneilla. Ne oli varustettu infrapunahakuisilla AIM-9 Sidewinder -ilmatorjuntaohjuksilla. Viime vuoden lopulla meridroonit ampuivat alas useita helikoptereita.

Ukrainan kerrotaan lisäksi kehittävän uudenlaisia Alligator-9-aluksia, joihin sijoitetut laseraseet voivat tuhota räjähdelennokkeja, ohjuksia tai muita kohteita.

Venäjä yrittää löytää nopealla aikataululla vastatoimia uuteen merelliseen uhkakuvaan. Sevastopolin satamaa ja Krimille johtavaa Kertshinsalmen siltaa on suojattu verkoilla ja muilla fyysisillä esteillä. Laivaston suurimmat alukset jouduttiin jo aiemmin vetämään Mustanmeren itäosiin, joten meripartioita suoritetaan lähinnä pienemmillä pikaveneillä ja helikoptereilla.

Venäläiset sotabloggaajat jakoivat hiljattain videota, jonka väitettiin näyttävän lämpökameralla varustetun FPV-räjähdedroonin iskun ukrainalaista meridroonia vastaan. Videon perusteella nopea lennokki lähestyi kohdettaan merellä takaapäin ja iskeytyi sen yläosaan.

Toisella videolla näytetään erikoisjoukkojen tulitaistelu erästä meridroonia vastaan Mustallamerellä.

Venäläisen pikaveneen takaosa oli varustettu usealla raskaalla konekiväärillä. Ampujat eivät kuitenkaan osuneet takaa lähestyvään alukseen, joten eräs sotilas siirtyi pikaveneen takaosaan kevytsingon kanssa. Kohde ilmeisesti tuhottiin nopeasta vauhdista ja väistöliikkeiden aiheuttamasta heilunnasta huolimatta.

Venäläisjoukkojen kuvaamalla videolla näkyy lisäksi kohtaaminen ilmatorjuntaohjuksilla varustetun meridroonin kanssa. Sen takaosaan sijoitetuista laveteista toinen oli tyhjä. Ohjus oli mahdollisesti ammuttu venäläistä hävittäjää tai helikopteria vastaan.

Ukrainalainen meridrooni väisteli kiivasta konekivääritulta ja pysähtyi lopulta polttoaineen loppumisen tai elektronisen häirinnän seurauksena. Pienikokoisten kohteiden luomaa haastetta kuvastaa se, että venäläisillä oli vaikeuksia osua edes paikallaan olevaan meridrooniin.

Russian special forces vs Ukrainian unmanned surface vessels (USVs).

The Russians employ portable grenade launchers, as well deck weapons, to engage enemy's naval drones. pic.twitter.com/3SgCxl722y

