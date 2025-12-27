Tuhannen meridroonin linja paljastaa ydinsukellusveneet

Britannian laivasto testaa uudenlaista teknologiaa, joka täysimittaisesti käyttöön otettuna voisi paljastaa venäläisten sukellusveneiden kaikki liikkeet Islannin, Grönlannin ja Britannian väliin jäävillä merialueilla.
Noin polkupyörän kokoisista kelluvista meridrooneista muodostettu linja voisi paljastaa kaikki liikkeet ja toimia laivaston ”silminä ja korvina” merellä, kertoo brittilehti The Telegraph.
Oshen C-Star -meridrooni on tällä hetkellä alkuvaiheen testissä saarivaltion merivoimilla.
Jopa Venäjän laivaston uudet Jasen-M-luokan ydinsukellusveneet jäisivät pienten droonien sensoreiden haaviin. Silloin laivaston sukellusveneitä torjuvat fregatit tietäisivät sukellusveneen sijainnin.
Meriliikennettä tarkkaileva drooni toimisi tuuli- ja aurinkoenergialla. Suuriin ydinsukellusveneisiin verrattuna drooni olisi kooltaan yli sata kertaa pienempi.
Britannian laivasto testaa useita erilaisia drooneja osana Atlantic Bastion -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on hankkia satoja meridrooneja, jotka voivat tukea perinteistä laivastoa.
C-star-drooni on jo osoittanut merikelpoisuutensa. Se on ensimmäinen miehittämätön alus, joka on onnistuneesti kerännyt ja lähettänyt dataa keskeltä kategorian 5 hurrikaanin keskeltä.
Droonit kehittäneen Oshenin toinen perustaja Anahita Laverack sanoo, että eräs C-Star-droonien myyntivaltti on hinta.
Koko tuhannen meridroonin laivasto maksaisi hänen mukaansa korkeintaan vain noin 20 miljoonaa puntaa.
Meridroonien pieni koko tekee niistä myös vaikeasti havaittavia.
– Kovassa merenkäynnissä 300 metrin päästä katsottuna ne ovat erittäin vaikeasti havaittavissa. Mutta kilometrin päästä niitä ei näe lainkaan, hän kuvailee.