Tuhannen droonin hyökkäys Ukrainaan

Venäjä on tehnyt sodan suurimpiin lukeutuvan lennokkihyökkäyksen Ukrainaan.
Eri puolilla maata sijaitseviin kohteisiin laukaistiin viimeisen vuorokauden aikana lähes tuhat räjähdedroonia, joista 550 lähetettiin poikkeuksellisesti liikkeelle päiväsaikaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ainakin 40 ihmistä loukkaantui. Heidän joukossaan oli viisi lasta. CNN:n mukaan myöhemmin kerrottiin kolmen ihmisen saaneen surmansa.
Mukana oli kansalliskaartin sotilas ja hänen 15-vuotias tyttärensä. He olivat vierailleet Ivano-Frankivskissa sijaitsevassa synnytyssairaalassa, jossa miehen vaimo oli saanut lapsen vain muutamia päiviä aiemmin.
Ilmavoimien tiedottaja Juri Ignatin mukaan poikkeuksellisen massiivisessa ilmahyökkäyksessä kohteina olivat Ukrainan läntiset ja keskiset osat.
Venäjän drooneista ainakin 541 kappaletta joko ammuttiin alas tai lamautettiin elektronisella häirinnällä.
Monet asuinrakennukset kärsivät vahinkoja. Lvivissä Unescon maailmanperintökohteeksi luokiteltu luostari syttyi tuleen.
– Venäjän modernisoimat iranilaiset Shahedit iskevät kirkkoon Lvivissä. Tämä on täysi perversio, ja vain Vladimir Putinin kaltainen henkilö voi nauttia siitä. Hyökkäyksen mittakaava osoittaa selvästi, ettei Venäjällä ole aikeita sodan lopettamiseksi, Volodymyr Zelenskyi sanoi tv-puheessaan.