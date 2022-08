TS: Suuryritykset ostavat pikkufirmoja saadakseen osaajia

– Erityisesti tämä näkyy insinööritoimisto- ja suunnittelualalla ja konepajateollisuudessa. Yritysostoilla saadaan samalla käyttöön myös sellaista työvoimaa, josta tällä hetkellä on paikoitellen kova pula, kertoo Yrityskaupan asiantuntija Juha-Pekka Asuinmaa Suomen Yrityskaupat Oy:sta Turun Sanomille.

Hänen mukaansa tilanne on polttava erityisesti Varsinais-Suomessa, jossa metalli- ja konepajateollisuuden työntekijöistä on huutava tarve. Asuinmaan mukaan tälläkin hetkellä alueella hierotaan toimialalla yrityskauppoja, jossa suurimpana motiivina on saada lisää osaajia yritykseen.

Turun kauppakamarin teettämän Varsinais-Suomen kilpailukyky -kyselyn mukaan peräti 20 prosenttia yrityksistä ilmoitti suunnittelevansa 1–3 vuoden sisällä yrityksen osaamisen kasvattamista yritysostojen avulla. Kysely toteutettiin kesällä varsinaissuomalaisille yritysjohtajille ja siihen vastasi 134 Turun kauppakamarin jäsenyritystä.

Ostoaikeistaan ilmoittaneista 59 prosenttia uskoi työntekijämäärän kasvuun seuraavan puolen vuoden aikana, kun kaikista yrityksistä näin uskoi vain noin 36 prosenttia.

Yritysostoja osaamisen kasvatusmielessä suunnittelevat yritykset ovat kokoluokaltaan isoja. Ostohaluisista lähes 78 prosenttia oli 50 henkilöä tai enemmän työllistäviä yrityksiä.

Asuinmaan mukaan vielä noin parikymmentä vuotta sitten yrityksiä tuli myyntiin pääasiassa vain kahdesta syystä: eläkkeelle jäämisen tai sairastumisen vuoksi.

Nyt tyypillinen ostaja on hänen mukaansa joko toinen toimiva yritys tai noin 35–40-vuotias yrittäjä, joka ostaa yrityksen, myy sen myöhemmin ja perustaa mahdollisesti taas uuden.

Myös asianajaja Jarkko Ruohola kertoo TS:lle, että yksi merkittävä syy yritysostoihin on tällä hetkellä osaamispääoman kasvattaminen. Haasteellisten rekrytointien sijaan halutaankin ostaa koko yritys. Yrityskauppoihin erikoistuneella Ruoholalla viime vuosi oli hänen yli 30-vuotisen työuransa vilkkain.