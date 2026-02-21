TS: Helsingin pormestari haluaa kiinteän raideyhteyden Eurooppaan

Suomi on kytkettävä kiinteällä liikenneinfralla osaksi läntistä Eurooppaa, linjaa Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov Turun Sanomissa.

Käytännössä kiinteä yhteys voisi toteutua Helsinki–Tallinna -tunnelin lisäksi myös Turun kautta Tukholmaan kulkevan yhteyden muodossa.

Sazonov huomauttaa, että muualla Itämeren luomaa aukkoa raideinfrassa kurotaan jo umpeen.

– Kun Tanskan ja Saksan välinen tunneliyhteys valmistuu, niin meillähän on käytännössä silloin jo muut palikat Itämeren kiertävästä liikenneinfrasta valmiina, Sazonov toteaa Turun Sanomille.

Lisäksi maailmanpolitiikka vaikuttaa Sazonovin ajatuksiin. Jos kartasta katsotaan mikä maa ei ole kiinteästi kytkettynä Keski-Eurooppaan, näkyy siinä Suomi.

– Kun geostrateginen tilanne on mikä on, ja itäraja on kiinni, niin kyllä näkisin, että meidän on pakko viedä integroitumisemme keskiseen ja läntiseen Eurooppaan loppuun kiinteillä yhteyksillä, hän linjaa.

Pormestari harmittelee, että Suomi on hakenut laiskasti EU-rahoitusta suuriin infrahankkeisiin. Ratkaisukin löytyy: Suomen pitäisi keskittyä muutamaan isoon hankkeeseen sen sijaan, että suunnitelmissa luvataan kaikille kaikkea.

Lobbaukseen tulisi saada mukaan myös EU-kumppanimaat.

Hän painottaa, että jos kiinteät yhteydet nähtäisiin paikallisinfran sijaan eurooppalaisia pääkaupunkeja yhdistävänä rajat ylittävänä verkkona, asettuisivat hankkeet rahoitusnäkökulmastakin erilaiseen valoon.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) saa Sazonovilta moitteita näköalattomuudesta isojen infrahankkeiden ja erityisesti raidehankkeiden suhteen. Suurten kaupunkien välistä yhteistyötä hän sen sijaan kehuu runsaasti.

Aivan lähiaikoina tällaiset suuret hankkeet tuskin kuitenkaan toteutuvat.

– Valtion taloustilanne on heikko, eikä tulevalla hallituksella – on sen väri sitten mitä tahansa – ole määräänsä enempää euroja liikuteltavana, Sazonov muistuttaa.

– Ajattelen silti, että ison infran ratkaisut ovat vaikuttavia ja pitkälle meneviä.