TS: Alexander Stubb kuvailee Donald Trumpin Ukraina-linjaa – ”Vähän kuin heiluri”

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulokulma Ukrainan suhteen on vaihdellut. Stubb kommentoi aihetta Turun Sanomien haastattelussa.

Vielä alkuvuodesta Trump puhui aktiivisesti tulitauosta. Tavattuaan elokuussa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa tulitaukopuheet vähenivät, mutta viimeisimpien Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Trump on alkanut jälleen puhumaan aktiivisesti tulitauosta.

Trumpin linja voikin vaikuttaa hieman poukkoilevalta.

– Tämä on vähän kuin heiluri: välillä menee hyvin ja välillä huonosti, Stubb sanoo Turun Sanomille.

– Pitää olla kärsivällisyyttä.

Etenkin Alaskan tapaamisen jälkeen Trump oli kuunnellut Putinia ja väitti tämän haluavan rauhaa. Saman Yhdysvaltain presidentti toisti viime viikon perjantaina tavatessaan Zelenskyin Valkoisessa talossa. Samalla hän linjasi, että Ukraina ei saisi Tomahawk-risteilyohjuksia.

Trumpin pakitukseen ei tasavallan presidentin suhteen saa kuitenkaan pettyä.

– Diplomatiassa ei kannata koskaan pettyä, vaan kannattaa enemmänkin toimia, Stubb muistuttaa.

Alaskan tapaamisen jälkimainingeissa Ukrainan kumppanimaat pyrkivät Stubbin mukaan yhdistämään voimavaransa turvatakuukysymyksen ympärille. Nyt keskiössä ovat tulitauko ja kontaktilinja.

Ongelma on, että Putin ei hyväksy mitään näistä. Stubb arvelee, että tämä on myös syy Budapestin tapaamisen peruuntumiselle.

Stubb myöntää, että eurooppalaisesta näkökulmasta Trumpin huomiota pyritään ohjaamaan olennaiseen, ja vastaavasti pois vahingollisista ideoista. Hän arvioi, että rauha tuskin syntyy ilman Trumpin myötävaikutusta.

– Sen takia on tärkeätä, että omalla tavallamme pyrimme vaikuttamaan myös presidentti Trumpiin. Joskus siinä onnistutaan ja joskus epäonnistutaan, Stubb linjaa.

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Stubb on toiveikas. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kestävä rauha, jonka suhteen mennään koko ajan eteenpäin.

– Välillä se tuntuu siltä, että mennään kaksi askelta eteenpäin ja sitten otetaan taas yksi taaksepäin, Stubb päättää.