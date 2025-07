Donald Trump haluaa EU:lle vähintään 15-20 prosentin tullit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiristänyt vaatimuksiaan kauppaneuvotteluissa EU:n kanssa ja vaatii nyt vähintään 15–20 prosentin tullitasoa lähes kaikille EU:n tuotteille, kertoo Financial Times. EU on tavoitellut neuvotteluissa 10 prosentin tasoa tulleille.

Trump on myös tähän mennessä torjunut EU:n ehdotukset alentaa autotuontiin kohdistuvia tulleja. Artikkelin lähteiden mukaan hän aikoo pitää autojen tullit ainakin nykyisessä 25 prosentissa.

Aikaisemmin heinäkuussa Trump määräsi EU:lle 30 prosentin tuontitullit. Mikäli tulleista ei päästä kauppaneuvotteluissa sopuun ennen elokuun alkua, astuu aikaisempi ilmoitus voimaan. Financial Timesin lähteiden mukaan Yhdysvaltain hallinto harkitsee nyt myös vastavuoroista yli 10 prosentin tullimaksua, vaikka sopimukseen päästäisiinkin.

EU on ilmoittanut vastatoimista, mikäli tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin. Se on kuitenkin jakautunut sen suhteen mitä vastatoimet olisivat ja saattaa joutua hyväksymään yli 10 prosentin lähtötason missä tahansa sopimuksessa, artikkelissa kerrotaan.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kuvasi artikkelissa Yhdysvaltain kantaa nihkeäksi ja huomautti, että sektorikohtaiset ratkaisut, jossa tullimaksut olisivat alemmat tietyille tuoteryhmille, eivät ole Washingtonille mieleen.

– Se voimmeko edelleen sopia sektorikohtaisista säännöistä, on avoin kysymys. Euroopan puoli kannattaa tätä, mutta amerikkalaiset suhtautuvat kriittisemmin, hän totesi.