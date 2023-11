Tp-utva puolsi DCA-sopimuksen tekemistä USA:n kanssa

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat maanantaina Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA) ja puolsivat sitä koskevan neuvottelutuloksen hyväksymistä.

Neuvotteluista on annettu säännöllisesti tietoa eduskunnalle perustuslain mukaisesti. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta.

Suomi päätti elokuussa 2022 aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa uudesta kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut maiden välillä aloitettiin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista ja puolustusyhteistyösopimusneuvottelujen saattaminen päätökseen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä keskeisen liittolaisen kanssa ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa.

Näin sopimus vahvistaa ulkoministeriön mukaan Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa.

Tp-utva keskusteli myös itärajan tilanteesta, Venäjään liittyvistä kysymyksistä ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan sekä käsitteli valmistelevasti siviili- ja sotilastiedustelun painopisteitä ensi vuodelle.