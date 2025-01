Törmäys ilmassa Washington D.C.:ssa – 64 matkustajan kone putosi jokeen

Washingtonissa on meneillään mittava pelastusoperaatio sen jälkeen, kun PSA Airlinesin operoima American Airlinesin lento törmäsi ilmassa sotilashelikopteriin ollessaan laskeutumassa Ronald Reaganin kansalliselle lentokentälle.

Kone putosi Potomac-jokeen.

Raporttien mukaan matkustajakoneessa oli 60 matkustajaa ja neljä henkilökunnan jäsentä. Viranomaiset pysäyttivät kaikki Reaganin kentälle saapuvat ja lähtevät lennot.

Pelastusryhmät ovat paikalla turvatakseen alueen ja löytääkseen turman uhreja. Henkiin jääneitä ei ole löydetty.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi lausunnossaan olevansa täysin informoitu onnettomuudesta. Hän sanoo seuraavansa tilannetta ja kertovansa lisää yksityiskohtia, kun niitä on saatavilla.

The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ

🚨 #BREAKING : New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC

🚨 #BREAKING: The military Blackhawk that crashed into an American Airlines flight in Washington, DC was reportedly “FLYING DARK,” per ADSBexchange

The chopper was NOT broadcasting an ADSB signal at the time.

It has just been found submerged in the Potomac River, and first… pic.twitter.com/Ei74STsV1T

