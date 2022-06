Toistuuko Azovstal? Puolustaja piiloutui kemiantehtaan bunkkereihin

Sjevjerodonetskin kaupungista valtaosa on venäläismiehittäjien hallussa. Ukrainalaissotilaat ovat linnoittautuneet yhdessä noin 500 siviilin kanssa Azotin kemiantehtaan bunkkereihin. Venäläiset pommittavat kaikki tehtaan läheisyydessä olevat korkeat asuinrakennukset matalaksi.

Azotin tehtaassa ukrainalaissotilaiden on tarkoitus väliaikaisesti sitoa venäläisjoukkoja muualta, arvioi Britannian puolustusministeriö. Samoin britit arvioivat, että Venäjä tuskin ylipäätään odotti näin ankaraa vastarintaa, hidasta etenemistä ja kuluttavaa sotaa aloittaessaan suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Ukrainakin on kärsinyt kovia miestappioita Harkovan ja Donbasin alueella. Harkovan alueella venäläiset jatkavat pyrkimyksiään työntää ukrainalaiset kauemmaksi maiden väliseltä rajalta. Donbasissa taistelu on ollut verisintä Sjevjerodonetskissa, jossa venäläiset käyvät kaupunkisotaa pommittamalla korttelit maan tasalle yksi kerrallaan kranaatin- ja raketinheittimisen sekä tykein. Ukrainan joukot ovat torjuneet hyökkäykset Sjevjerodonetskissa ja kaupungin eteläpuolella Toshivkassa, kertoo Ukrainan pääesikunta.

Venäjä on yrittänyt edetä Slovjanskia kohden, mutta ukrainalaiset onnistuivat torjumaan M-03-valtatien suuntaiset hyökkäykset kaupungin pohjoispuolella Bohorodytšnen ja Dolynan kylien alueilla. Venäläishyökkäys ja taistelut kuitenkin jatkuvat edelleen M-03- valtatien varrella Krasnopiliassa, joka on Dolynaan liittyvä naapurikylä. Muuten venäläiset keskittyivät pommittamaan Shavelivkan, Virnopilljan, Hrushuvahan ja Nova Palvlivkan kyliä sekä tekivät ilmaiskun Husarivkaan.

Donbasin eteläosassa Bahmut-Popasn-suunnalla hyökkääjä on jatkanut armotonta tykistötulta eri kyliin, kuten Spirny, Jakovlikvka, Pokrovsky, Klinovy ja Novoluhansk. Ustynivkaan tehtiin ilmaisku. Venäläiset kärsivät kovia tappioita ja vetäytyivät järjestäytyen nyt uudelleen.

Massiivisen tulivalmistelun jälkeen venäläiset yrittivät edetä Zolote-3:n, Novoluhanskin ja Berestovin kyliin. Vihollinen kärsi tappioita ja vetäytyi aiempiin asemiinsa, mutta Vrybivkassa hyökkäys jatkuu edelleen. Nämä kaikki kylät ovat Popasnasta pohjoiseen, kun hyökkääjä yrittää löytää raskaan tykistökeskityksen jälkeen kohtaa, josta se pääsisi ukrainalaisten selustaan Lysitšanskissa. Kaksoiskaupunki Lysitšansk-Sjevjerodonetsk ja sitä ympäröivät alueet lukuisina pienempine kaupunkeineen ja kylineen ovat taskussa, jota venäläiset uhkaavat kolmesta suunnasta. Venäläiset ovat koko ajan yhä lähempänä. Taskun sulkeminen johtaisi ukrainalaisten joutumisen mottiin.

Etelä-Bugin eli Hersonin alueella venäläiset yrittivät vastahyökkäystä Novopavlivskissa, mutta tulivat torjutuiksi. Ukraina on vapauttanut Etelä-Bugin alueella lohkoittain pienempiä alueita. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on asettanut tavoitteeksi Hersonin vapauttamisen askel-askeleelta.

Muilla rintamalohkoilla venäläiset ovat keskittyneet siviilikohteisiin ja infrastruktuuriin suunnattuun tykistötuleen sekä satunnaisiin ilmaiskuihin. Venäjä jatkaa edelleen Mustanmeren rannikon merisaarto eivätkä siviilialukset pääse satamiin. Venäjän laivaston kolme alusta ovat valmiina laukaisemaan Kalibr-ohjuksia laivoja vastaan.

