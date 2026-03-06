Antti Lindtmanin toiminta ällistyttää – ”Olisimme heikkoja päätöksentekijöitä”

Kansanedustajat Pia Kauma ja Timo Heinonen (kok.) pitävät SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kantaa Suomen ydinaselinjaukseen hätiköitynä.

– SDP:n Antti Lindtmanin hätiköity ja arvaamaton linjaus tärkeimpään turpo-kysymykseen ja maamme Nato-jäsenyyden etenemiseen herättää huolia siitä, miten hän toimisi maamme ulkopolitiikan johdossa pääministerinä? Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei ole totuttu politikointiin, Heinonen sanoo X:ssä.

– Pidän harmillisena, että demarit ottivat saman tien kielteisen kannan muutosesitykseen. Ottaen huomioon heidän gallup-asemansa, näin tärkeässä asiassa ei kannattaisi hätiköidä. Sen sijaan hyvä, että keskusta osoitti harkintakykyä ja tutustuu ensin asiaan, ja päättää sitten, Pia Kauma kommentoi.

Lindtman sanoi eilen medialle, että SDP vastustaa hallituksen esitystä ydinaseista, sillä se vie Suomen pois pohjoismaisesta linjasta.

Pia Kauma toteaa X-ketjussaan, että muutos ei ole ristiriidassa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa.

– Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista ole suunnitteilla. Esitys perustuu tarpeeseen maksimoida Suomen turvallisuus arvaamattomassa toimintaympäristössä, myös lähialueilla, Kauma korostaa.

– Ydinenergialaista poistetaan YYA-Suomen aikainen, ydinräjähteitä koskeva kielto. Muutoksella Suomi saatetaan linjaan muiden Pohjoismaiden kanssa. Niissä vastaavaa kieltoa ei ole. Näin mahdollistetaan Nato-pelotteen täysimääräinen hyödyntäminen myös Suomessa, Kauma sanoo.

Hänen mukaansa on rehellistä todeta, että turvallisuusympäristömme on riskialttiimpi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Lisäksi Suomi on Naton etulinjan maa.

– Olisimme heikkoja päätöksentekijöitä, jos emme ottaisi näitä asioita huomioon.

Kauma jatkaa, että ydinenergialakiin tehtävä lakiesitys, jossa 4. pykälä poistetaan, ei vaadi kuin yksinkertaisen enemmistön eduskunnassa.

– Mutta olisi hyvä saada asialle laaja hyväksyntä yli eduskuntapuolueiden. Siksi toivoisin asiaan perehtymistä ennen kannanottoa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mielestä SDP:n pikaiset linjanvedot antavat huonon viestin.

– On melkoinen riski kun gallupeja johtava puolue sekoaa sisäisesti ja menee toimintakyvyttömäksi turvallisuuspolitiikassa. Mitä tapahtuisi jos heillä olisi valta? Pelottava ajatus! Siinä mietittävää suomalaisille vuoden päähän, Mäkelä kommentoi.

Kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) mukaan Lindtmanin reaktio oli ylidramaattinen, sillä lakiesityksessä Suomi tuodaan ennalta sovitusti Naton ydinsateenvarjon alle ja yleispohjoismaiseen joukkoon.

– SDP:n jyrkkä suhtautuminen asiaan tuntuu älyttömältä erityisesti siksi, ettei heillä vielä edes ole yksityiskohtaista tietoa asiakokonaisuudesta.

– En tiedä, kumpi on järkyttävämpää, SDP:n puheenjohtajiston vääristelevät puheet pohjoismaisen linjan rikkomisesta ja parlamentarismin hylkäämisestä vai johtavan kaasuputkidemari Eero Heinäluoman väite siitä, että lain myötä Suomen kautta oltaisiin iskemässä ydinasein Venäjälle? Jos SDP, vihreät ja vasemmistoliitto mukanaan, halusi antaa paukkuja Venäjän propagandakoneistolle, niin eipä se paljon tehokkaampia keinoja olisi voinut keksiä, Sammallahti laukoo X-päivityksessään.

Lindtman peräänkuulutti parlamentaarista yhteistyötä ja ihmetteli, miksi hallitus haluaa rikkoa sen näin merkittävässä lakiuudistuksessa. Sammallahden mukaan yksi vastaus tähän on, ettei näin herkkää asiaa olisikaan kannattanut altistaa turvallisuudella politikoivien ”vasemmistojohtajien oikuille”.

– Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet jo Natoon liityttäessä siihen, että lakimme tulee mahdollistaa Naton sotilaallisten kyvykkyyksien tuominen tarvittaessa Suomeen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Näin sen pitää ollakin, Sammallahti kuittaa.

Myös kansanedustaja Martin Paasi (kok.) muistuttaa, että jo Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikaan Natoon liityttäessä päätettiin rajoittamattomasta jäsenyydestä.

– Eli nyt viedään kirjoihin ja kansiin asia, josta jo päätettiin.

