”Tohtori Tuho”: DeepSeek huijasi kuluistaan ja sirujen käytöstä

Kiinalaisen tekoäly-yhtiön DeepSeekin uuden tekoälymallin aiheuttama markkinamyllerrys on positiivinen globaali tarjontasokki, joka lisää potentiaalista kasvua maailmanlaajuisesti, koska se tekee eksponentiaalisesta tekoälystä entistä eksponentiaalisemman, kirjoittaa ”Tohtori Tuhona” tutuksi tullut taloustieteilijä Nouriel Roubini viestipalvelu X:ssä.

Roubinin mukaan maanantaina osakemarkkinoilla nähty teknologiayhtiöiden romahdus on yliampuva.

– Yhdysvaltalaiset hyperskaalaajat hyötyvät tästä innovaatiosta, eli avoimesta lähdekoodista, koska he voivat ottaa sen käyttöön ja kehittää kielimallia pienemmällä laskentateholla. Jopa (siruvalmistajayhtiö) Nvidia hyötyy ajan myötä, koska tämä positiivinen tarjontasokki lisää valtavasti tekoälyn laskennan ja kaikenlaisten sovellusten globaalia kysyntää, Roubini kirjoittaa.

– DeepSeek todennäköisesti valehteli ja huijasi t&k-kuluistaan ​​ja kehittyneiden sirujen käytöstään. He saivat todennäköisesti huomattavan määrän Nvidian kehittyneitä siruja pakotteista huolimatta, Roubini arvioi.

Taloustieteilijä ei usko kiinalaisyhtiön toteuttaneen DeepSeek-innovaatiota 20-kertaisella kustannussäästöllä; todennäköisesti kustannussäästö on vain 2-3-kertainen.

Roubini arvioi, että ajan mittaan DeepSeekin yllättävä innovaatio ei tule vaikuttamaan Yhdysvaltojen johtavaan asemaan globaaleilla tekoälymarkkinoilla.

In my modest opinion the DeepSeek surprise/shock is – counterintuitively – over time bullish for US and global stocks as it is another positive global aggregate supply shock that increases US/global potential growth and makes exponential AI even more exponential!

— Nouriel Roubini (@Nouriel) January 28, 2025